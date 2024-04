"Es estrategia": Mazón desmonta la carta de Pedro Sánchez

El presidente valenciano no se cree la "carta de amor" y sus socios de Vox la tachan de "burla al pueblo español".

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, retrata la razón de ser de la carta que el presidente Pero Sánchez ha publicado avanzando que reflexionará hasta el lunes si dimitir, o no. Mazón ha sido claro y afirma que detrás de los párrafos de victimismo tras la investigación de su mujer, Begoña Gómez, existe "una estrategia".

Este miércoles el presidente del Gobierno sorprendía a la ciudadanía española haciendo pública una misiva a través de sus redes sociales. Una carta a modo de crítica al tratamiento mediático y político sobre el mayor caso de corrupción que azota a su propio Gobierno y desvela los tratos comerciales de su mujer con empresas beneficiarias de subvenciones públicas. En un contexto de plena campaña electoral catalana que augura la victoria de Puigdemont, con las dificultades que supone para su Gobierno, se plantea dimitir por amor. Una salida más digna y épica para enmarcar el relato histórico que tanto le preocupa, anticipándose a otro posible final menos agradable como pudiera ser acabar dimitiendo por el encharcamiento de su Gobierno en el caso Koldo o los secretos de ámbito internacional que pudiera revelar Pegasus.

Todo tipo de conjeturas e hipótesis se ponen sobre la mesa cuando el presidente reconocido por su carácter estratega y por su dependencia al sillón de la Moncloa abre ese supuesto "punto de inflexión" en su carrera política. Desde la izquierda, partidos autonómicos y agrupaciones sindicales brindan su apoyo y le ruegan que no dimita. Mientras, en la derecha, evidencia la el trasfondo de la carta.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón no se cree el victimismo de Sánchez. Ha afirmado que "no puedo evitar pensar que parte de esto tiene algo que ver con la estrategia". El jefe del Ejecutivo valenciano se suma, así, a la idea que comparten Feijóo y Ayuso, quien por cierto también se ha visto sometida al continúo ataque por parte del Gobierno por la situación fiscal de su pareja y no amenaza con dimitir. El líder de los populares valencianos cierra filas con su partido que exponen que con la misiva Sánchez "trata de victimizarse". A su juicio, no es "una carta de amor" como aparenta, sino "un globo sonda" o una "estrategia".

"Es estrategia": Carlos Mazón no se cree la carta de Pedro Sánchez pic.twitter.com/As7Ime8v7i — ESdiario CV (@ESdiarioCV) April 25, 2024

En esta línea, desde Vox comparten y advierten del falso "victimismo" con el que el presidente estaría adornando las letras para "tapar el cenagal de la corrupción durante su mandato". El portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha calificado el mensaje presidencial como "una ofensa y una burla al pueblo español". "Si el señor Sánchez quiere dimitir no necesita cuatro días. Yo creo sinceramente que lo que tiene que hacer es dimitir y marcharse y que el pueblo español decida cuanto antes quién quiere que dirija sus destinos", ha manifestado.

En cambio, los socialistas valencianos reaccionan como no se esperaría de otra manera, como personajes del cuento, rogándole su permanencia. El portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha pedido al presidente que "se quede y no dimita", porque considera que ese es el deseo "de todos los demócratas españoles, de derechas y de izquierdas" -ignorando que en las urnas no fuera el candidato más votado- y ha agregado que "la democracia es lenta, la democracia cuesta, pero vale la pena".