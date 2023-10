El Consell prevé compensar el "agujero fiscal" con la atracción de inversiones

El PSPV cuestiona la rebaja fiscal porque se dejarán de ingresar 920 millones de euros mientras que la Generalitat defiende un modelo atractivo para la llegada de nuevas inversiones.

El cambio de Gobierno en la Generalitat trae consigo una transformación en el modelo fiscal con efecto directo sobre la economía valenciana. Atrás queda la vía del Botànic basada en recaudar más a través de impuestos para reforzar los servicios sociales. En su lugar se instala el sistema del PP, basado en una rebaja fiscal para aliviar la presión sobre las familias y empresas con la que esperan atraer más inversiones. El Consell ya dio el primer paso eliminando al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, aprobando la rebaja del IRPF, así como ampliando las deducciones. La eliminación de este 'impuesto a la muerte' supone que las arcas públicas dejarán de ingresar 920 millones de euros en cuatro años, tal y como ha denunciado el titular de Hacienda del PSPV, Arcadi España.

España pregunta al Consell cuál será el "impacto" del "agujero" que resulta de dicha rebaja fiscal a la que denomina como "regresión fiscal". Concretamente, el también exconseller de Hacienda del Botànic ha denunciado que desde que se ha aplicado la bonificación de sucesiones y donaciones -desde el 28 de mayo- se han dejado de ingresar a las arcas públicas 137 millones de euros, 231 millones si se aplicara todo 2023. O dicho de otro modo, las familias se han ahorrado 137 millones de euros al no tener que pagar por las herencias. El PSOE, que apuesta por medidas fiscales progresivas por tramos dejando fuera a las empresas grandes, se muestra preocupado por que al bajar impuestos "a las rentas más altas se ponga en riesgo los servicios públicos y que lo paguen las clases medias".

Los partidos de la izquierda vienen insistiendo en la idea de que las medidas fiscales de Mazón solo beneficia a los más ricos, pese que la rebaja del IRPF que se aplica a las rentas de menos de 60.000 euros anuales, benefica al 97,4% de los contribuyentes y las deducciones a todos. Si bien es cierto que aquellas personas cuyas rentas no alcancen el mínimo establecido para tener que presentar la declaración de la renta no se ven beneficiadas. Algo que será temporal, según el Consell, ya que en la hoja de ruta también están previstas futuras medidas que afecten a los más necesitados. No se han lanzado de forma inmediata y con poca probabilidad se aprobarán junto a los Presupuestos porque, según la portavoz del Gobierno valenciano, "no es posible aplicarlas conjuntamente al inicio de la legislatura".

Para Arcadi, son "políticas ultras" de otros gobiernos autonómicos como el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso e insta al Consell a poner en marcha la bonificación con la condonación del canon de saneamiento prevista por el Botànic ante la continua subida del precio de la factura del agua. Mientras el PSOE ve con malos ojos el conocido como "dumping fiscal", la portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, defiende que exista la competitividad fiscal entre autonomías para atraer inversiones y recuerda que con el modelo estatal actual ya se penaliza al territorio que quiera bajar impuestos.

Además, Merino ha reprochado que los socialistas fijen el foco en la "supuesta pérdida de recaudación por un ingreso concreto", destacando que con el nuevo modelo la Comunidad Valenciana será "atractiva fiscalmente para la atracción de inversión y riqueza" y por consiguiente beneficiosa "para la creación de empleo". Merino defiende que esta pérdida de recaudación hoy, "se puede convertir en un incremento de los ingresos" a largo plazo.

Riesgo de perder Fondos Europeos

El presidente Carlos Mazón alertó la pasada semana de que el Gobierno de España avisó a la Generalitat que podría tener que devolver una "escalofriante" suma de Fondos Europeos debido a que el anterior Botànic de PSOE y Compromís no fueron capaces de ejecutar las partidas. Según concretaron fuentes de la Conselleria de Hacienda, son 1.687 millones provenientes del Programa Operativo 2014-2020. Además, de los fondos Next Generation, cuyo plazo se extiende hasta 2026, solo se han ejecutado un 26%: 564 millones de 2.116 millones, por lo que quedan en el aire unos 1.550 millones.

"La falta de diligencia en la gestión" del Botànic "ha provocado perder este tipo de oportunidades para invertir", ha denunciado, Merino. Aunque el plazo finaliza el próximo 31 de diciembre, Merino ha trasladado que Consell mantiene la esperanza de no tener que devolver las partidas y trabaja contrarreloj para ejecutar los fondos y no perderlos.

El exconseller Arcadi España ha rechazado las críticas del 'president' por el bajo nivel de ejecución de Fondos Europeos. España se desentiende de la gestión del primer semestre del año y ha hecho hincapié en que le corresponde a Mazón gestionar. "A lo mejor tienen un problema ideológico", ha deslizado en alusión a la posición de Vox sobre el cambio climático o la Unión Europea.

"No es cierto", ha negado la portavoz del Consell preguntada por esta cuestión en rueda de prensa. "Tenemos presente cambio climático, cuidar del medioambiente y cumplir nuestras responsabilidades al respecto", ha añadido.