À Punt estrena nova temporada amb el programa estrela de Ximo Rovira

“Som de casa” serà el magazín de vesprades familiars de Ximo Rovira i tornarà "L’Alqueria Blanca" els diumenges.

À Punt enceta nova etapa amb la presentació aquest matí de la nova campanya promocional de la cadena que amb el lema “Som de casa” vol acostar la televisió pública a tots els espectadors que la busquen a l’hora d’informar-se i entretindre’s per la seua proximitat.

“Som de casa” és una campanya que començarà el Dia de la Comunitat Valenciana amb quatre cares molt reconegudes pel públic: Ximo Rovira, que torna a partir del 9 d’octubre amb el magazín del mateix nom cada vesprada; Marta Ventura, presentadora de l’Informatiu NTC Migdia, Òscar Tramoyeres, presentador del concurs d’Atrapa’m si pots i Àlex Blanquer, presentadora de l’espai d’humor Tàp Zàping de les nits de dijous.

El director general d’À Punt, Alfred Costa ha destacat en la presentació que “amb aquesta campanya volem que tota la Comunitat Valenciana se senta reflectida en À Punt. El lema ‘Som de Casa’ vol traslladar a l’audiència que aquesta televisió forma part de la seua família per la confiança que transmet i la proximitat que projecta cada dia”.

‘Som de casa’, el nou magazín de les vesprades amb Ximo Rovira

La presentació ha servit per a la benvinguda formal a la televisió pública del conegut presentador Ximo Rovira, que estarà acompanyat per Gema Payà, fins ara col·laboradora del Tàp Zàping.

Ximo Rovira i Gema Payá presentaran el magazín ‘Som de casa’ i ens acompanyaran cada vesprada a partir de les 16.45 h

El magazín Som de Casa començarà el 9 d’octubre, el mateix dia que enceta la campanya promocional de la cadena.

‘Som de casa’ és un magazín, que estarà en À Punt a les 16:45 hores cada vesprada de dilluns a divendres fins a les 19:00 hores, que aposta per la proximitat des de diferents punts obrint portes a l’actualitat, però des d’un vessant valencià. El seu plató, presentat en societat aquest matí, representa unes portes de colors per les quals passaran moltes coses sorprenents, emotives, vivencials, entretingudes i, sobretot, de la gent d’ací, de casa.

Arturo Orrico, productor executiu del programa, ha explicat les línies generals del magazín, “un format que funciona amb molt d’èxit en la televisió gallega nomenat Quen anda aí? i que ha rebut el vistiplau de l’audiència d’aquesta televisió autonómica”.

La productora valenciana IllusionMediaTV coprodueix Som de casa amb l’experiència de Grupo Izen, una de les principals productores del panorama televisiu espanyol amb moltíssims programes d’èxit durant més de 25 anys en totes les cadenes.

Per al director general, Alfred Costa, amb aquest programa “hem recuperat un presentador veterà en la cadena, molt professional, com Ximo Rovira, que és de la casa i molt volgut per l’audiència, que dirigirà un format innovador per a fidelitzar els que ja ens veuen i per a convéncer els que encara no ens tenen en el seu menú de la vesprada”.

‘L’Alqueria Blanca’ torna els diumenges a partir del 15 d’octubre

La presentació també ha comptat amb les novetats de la nova temporada de L’Alqueria Blanca amb la presència del seu productor executiu, Ximo Pérez, i els actors Raquel Rubiano, Ricardo Saiz i Nelo Gómez.

Després de la mort de Don Joaquim amb què va acabar la temporada, les espectadores i els espectadors es van quedar amb ganes de saber què passa amb la boda de Marta i Daniel, Fèlix i l’acomiadament de Núria, Xavi i la seua tornada al món de la pilota, i si hi haurà algun romanç amb Isabel la mestra.

Nacho Ruipérez, director de L’Alqueria Blanca, ha afirmat que “només puc estar agraït per les contínues mostres d'afecte dels espectadors. Cada vegada que ens arriben els guions d'una nova temporada em dona una pujada d’eufòria important perquè ja em sent part d'aquesta família, fins al punt de no poder imaginar la vida sense Raquel, Tonet, Empar, Sento, Tio Pep, Dora... i tants altres personatges que ens fan riure i que ens commouen amb les seues històries”.

Aquesta nova temporada arriben personatges nous i també algunes sorpreses molt saboroses que s'aniran descobrint al llarg dels pròxims capítols.

“En el terreny personal, he tingut l'enorme privilegi d'homenatjar una de les meues pel·lícules preferides (el títol de la qual eludiré per a no fer spoiler). I, en el professional, he pogut repetir temporada compartint rodatge amb la majoria de l'equip que va rodar l'anterior, i això és molt edificant. En fi, es pot demanar més? Sí, que L'Alqueria ens acompanye durant molts anys més”, conclou el seu director.

Però a més, el pròxim diumenge 15 d’octubre la temporada que fa setze de L’Alqueria Blanca estrenarà una sintonia renovada amb la veu de Carme Juan i el músic Pep Gimeno, Botifarra.

Una cançó que ja podeu escoltar en l'enllaç del canal YouTube d’À Punt.