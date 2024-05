El sanchismo contra la rebelión de la colonia argentina

Eso sí, la ministra de Ciencia y Tecnología al menos ha tenido el detallazo de insultarle en valenciano.

Por si fueran pocos los males que nos aquejan, nuestro Gran Timonel, y sus principales mandarines, llevan un tiempo insultando y menospreciando, y de todas las maneras posibles, al Presidente de la República Argentina, tan allende los mares. Pues como es sabido, abríose el fuego allá por el último otoño, cuando aún se batía como candidato a presidente de tal nación hermana, soltando Sánchez, y en la Tribuna del Congreso, que ojalá que ese duelo lo ganara su contrincante Massa.

Más recientemente fue nuestro magnífico y omnipresente ministro de Transportes y no se cuantas cosas más, él que directamente vituperó a Jorge Javier Milei de "malo" y drogota. De lo que nadie se ha disculpado todavía. Y aún más recientemente, ha sido Superyoli, tantas cosas chulísimas, toda una vicepresidenta del Gobierno del Reino de España, la que ha tildado al argentino de moda de practicar una política del odio...- en vez de la suya, que ella misma, y a falta de abuela, considera del amor y de los cuidados... Cómo no, cómo no, venerada vicepresidenta...-.

Pero ahí no para la cosa. Que nuestra actual ministra de Ciencia y etc... y hace solo un par de días, que ha subido un peldaño más, y ha calificado directamente de "padrino" de la reunión del pasado domingo en Madrid del fascismo internacional, o de la ultra ultra derecha, resumiendo fachosfera, al ínclito Milei. (Eso sí, esta al menos ha tenido el detallazo de insultarle en valenciano. Y así al menos ha menguado en algo las ínfulas tan imperiales y españolazas que rezuman por los cuatro costados sus otros tan amados compañeros del consejo de ministros.)

Pues, como si Milei se tratara de un súbdito de su majestad imperial Felipe II, el gabinete Sánchez - por más que seguramente haya asistido sin aprovechamiento alguno a los

obligatorios cursillos de deconstrucción colonialista, que con singular maestría imparte su apasionado ministro de cultura, Urtasun-.

Pese a ello, y como decíamos, después de pacientemente haber sido insultado por todos y en varios idiomas; a su vez pretenden éstos tan altivos y despreciativos mandatarios de la metrópoli, que sea sin embargo éste sufrido presidente sudamericano Milei, quien se disculpe; dirigente que es del tan oprimido pueblo originario argentino, y presidente que es incluso hasta de la noble tribu de los Mapuches; diezmados que fueron todos ellos en su día por la tan cruel y despiadada horda española. Lo que nunca ha de ser olvidado: la Ley de Memoria Democrática, siempre y a todos nos obliga.

Jaime Navarro, es abogado.