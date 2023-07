Una famosa hamburguesería valenciana saca la burguer "Lim Go Home"

Hundred, una de las hamburgueserías más famosas de la ciudad, ha dedicado su 'burguer' del mes de julio al lema reivindicativo de la afición valencianista contra el dueño del club.

Hundred, una de las hamburgueserías más famosas de la ciudad de Valencia, ha dedicado su hamburguesa del mes de julio a lema que utilizan los aficionados del Valencia C.F., para protestar contra la gestión del singapurense, Peter Lim, dueño del club. El proceso para escoger el nombre se ha realizado a través de votaciones de Instagram, donde varios nombres para la 'burguer' de este mes se batieron en duelo.



La hamburguesa, que pretende homenajear al entrecotte parisino, lleva 190 gr de entrecotte de rubia gallega, queso Tomme de Savoie, patatas fritas en doble fritura y salsa café de París. El nombre de 'Lim Go Home' sale concurso Name The Burger que hicimos esta semana y que contó con más de 9.000 votos en cada fase.



"La burger tremendamente exclusiva y limitada tanto por la carne que lleva como por el queso Tomme de Savoie que es muy complicado de conseguir en grandes cantidades. Por tanto, solo habrá 10 unidades por tienda al día y no se venderá en delivery (lo cual significa que no estará disponible en nuestra cocina ciega de La Cañada). Su precio es de 13,50 € y no será reservable, sirviéndose por puro orden de comanda", ha informado el restaurante a través de sus redes sociales.