El repaso de Vega (Vox) a la corrupción que humilla al PSOE

La diputada evidencia la corrupción sistémica del PSOE "que ni obrero ni español tapa con cortinas de humo sus vergüenzas".

Los diputados de Las Cortes Valencianas se han enzarzado en la guerra del 'y tú más' con la corrupción. Ha sido el PSPV-PSOE, quien confundiendo a su adversario en el debate parlamentario, ha comenzado a exponerle a Vox los casos investigados del PP de hace casi dos décadas. La diputada Ana Vega, tras darle los buenos días y recordarle que está debatiendo con Vox, ha dado un repaso a la vergonzosa lista de casos que humilla al PSOE: "Son el partido de los 140 años de la corrupción y la mentira y no hay más que ver el negocio que montó la familia Puig a costa del erario público: el hermano, el otro hermano, el padre, la cuñada y hasta la hermana que pasaba por ahí. El cárter de los Vito Corleone".

El PSOE ha abierto el baúl de los recuerdos para defender su Proposición no de ley (PNL) y ha acabado trasquilado. Los socialistas valencianos la presentaban como alternativa a la ley de transparencia i buen gobierno i la lucha contra la corrupción de los grupos del gobierno de PP y Vox. "En 2010 la entonces consellera de Justicia, Paula Sánchez, tildó de infamia el informe de Gürtel y unos años después la Audiencia Nacional sentencia que el PP de Camps se financió con dinero negro de la Gürtel", ha recordado la diputada socialista Mercedes Caballero acusándoles de ser "leonas guardando su guarida" con el cambio de la ley de Transparencia y de no "poner topes a quienes tienen las manos muy largas".

"Buenos días, soy Ana Vega, diputada de vox y no del PP. Esta debatiendo usted conmigo. Si quiere hablamos de sentencias de corrupción", le ha replicado. "De la de sus amigos de Andalucía muy feministas y se lo gastaban en prostitución. Ustedes quieren abolirla y ellos lo propiciaban", ha continuado Vega, poniendo sobre la mesa también las "irregularidades" de Manuela Carmena, Zapatero, el Tito Berni, el caso Koldo, los tejemanejes de la mujer de Pedro Sánchez o "la aventura portuguesa" de su hermano o sus conversaciones con Puigdemont. También las relativas a la familia del expesidente de la Generalitat Ximo Puig o el despilfarre en publicidad sin publicidad. "Ximo Puig ocultó 3 millones de euros en publicidad. Le hicieron un publirreportaje en The Guardian, dijo que no era pagado, y era mentira, costó 43 mil euros satisfacer su ego". "En octubre 2023, el Consejo de Transparencia develó que dio publicidad a 8 mil entrevistas electorales por importe 212.766 euros. TRANS-PA-REN-CIA", ha expuesto la diputada de Vox descolocando por completo a los socialistas en la oposición.

A su juicio, lo que "pretende" el PSOE con la PNL de Transparencia, en palabras de Vega, "una performance" es "tapar" su corrupción. "Lo hacen porque trabajan con un principio básico que es: si no puedes negar las las noticias, invéntate otras que las distraiga. Esa representa al PSOE que ni obrero ni español tapa con cortinas de humo sus vergüenzas", ha espetado.

Vega ha alterado a la bancada socialista y desatado murmullos de indignación al retratar su PNL en la que "afirman que se tuvo claro desde el principio la tolerancia 0 a la corrupción cuando son el partido mas corrupto de la democracia". En consecuencia, el portavoz del PSPV echando humos desde su escaño ha intentado replicar por alusiones, pero se ha topado con el muro infranqueable de la presidenta de Les Corts que con el reglamento en la mano le ha silenciado.

El Botánico fue condenado 400 veces por negar información

Caballero se ha apoyado un informe que señala la caída de calidad de gobierno al arranar ahora los procesos judiciales que investigan un presunto amaño de adjudicaciones en la época de Zaplana. Se trata de una agencia que trabaja exclusivamente para los Ministerios. "Es como el informe de la ONU, traído ad hoc", ha comparado el diputado popular, Vicente Betoret.

Además, la diputada Mercedes Caballero a denunciado desde la tribuna que se les habría "ocultado" durante dos meses la información solicitada acerca de la futura ley de À Punt, olvidando que, cuando gobernaban junto con los nacionalistas, hasta en 400 ocasiones fueron condenados por vulneración de derechos fundamentales por no aportar información a la oposición. "En más de 100 con condena en costas", ha señalado Betoret.

Asimismo, Betoret ha rechazado la ley anterior elaborada por el Botánico en tiempo de descuento aseverando que "después de 8 años no ha arreglado nada y no ha rescatado a nadie más que el hermano de Puig. Ha calificado la ley "de apariencia más que de transparencia".