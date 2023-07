Ayuso arenga al PPCV y sentencia a Sánchez comparándolo “con un esparadrapo”

La presidenta de Madrid arropa a Carlos Mazón a horas de jurar como presidente, defiende el eje Madrid-Valencia y pide el voto tanto de desencantados del PSOE como de Vox

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la protagonista de la cena mitin del PP valenciano que a tan sólo una semana de las elecciones generales del 23 de julio han celebrado los populares en la sala que fue durante años la sede de celebración de las grandes victorias del PPCV, el Palau Alameda.

Ayuso, que estará en la toma de posesión de Carlos Mazón -un gesto importante porque no ha estado en las de otros presidentes-, ha arropado a los dirigentes del PPCV como el propio Mazón, María José Catalá, Esteban González Pons o Vicent Mompó para movilizar el voto frente al sanchismo y celebrar el cambio en la Comunitat Valenciana.

Ayuso, que ha hecho un relato extenso del sanchismo, ha comparado a Pedro Sánchez “con un esparadrapo que te puedes quitar de golpe o poco a poco, y él ha decidido que sea de golpe” y ha señalado que si “Sánchez quiere elecciones y actúa de mala fe, nos veremos en las urnas”.

La presidenta de Madrid ha defendido que “el triunfo del PP en Valencia era importante para revitalizar el eje con Madrid porque cuando hemos estado juntos hemos hecho historia” y ha indicado que “estos años se veía la Comunitat Valenciana con tristeza y sólo había noticias negativas, fabricando sentimientos en contra de lo español”. “Madrid está al servicio de España y es maravilloso que la Comunitat Valenciana vuelva al sentido común y a las esencias”, ha subrayado.

Ayuso, que ha definido varias veces el sanchismo como “la arrogancia” y el enfrentamiento entre ricos y pobres, mujeres y hombres, campo o ciudad o jóvenes o mayores, ha pedido el voto tanto para los desencantados del PSOE como de los votantes de Vox, y sobre todo de la gente de toda la vida del PP, para construir una mayoría sólida para Alberto Núñez Feijóo, y crear “la España de siempre con más ganas que nunca”.

Ayuso ha recordado a Rita Barberá mencionando que “cuando traía algo bueno a Valencia, la izquierda salía con la pancarta del no”, y señalando que “los políticos del PP con mejores resultados han sido los más perseguidos”. “Esto está sentenciado”, ha insistido señalando a Sánchez

Mazón tira de ironía y Esteban es the big one

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha definido a Ayuso como “mujer valiente e inspiradora” y ha recordado que “hoy sería el cumpleaños de Rita Barberá y el Puente de las Flores llevará su nombre, porque somos la ciudad que cumple con Rita y le hace justicia”, y sobre las elecciones ha tirado mano del Himno Regional y ha indicado que “en Valencia venimos a ofrendar nuevas glorias a España y la gloria será que Pedro Sánchez salga de Moncloa”.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tirado de ironía y ha indicado que “hemos sido injustos con Sánchez: no es verdad que todo lo que haga lo haga mal, hemos sido desproporcionados con las críticas. Ha hecho dos cosas bien: ha firmado el nombramiento de Carlos Mazón y de Ayuso como presidentes”, a la vez que ha señalado “que tiemble cualquiera que intente interponerse entre los planes de Madrid y la Comunitat Valenciana, tenemos grandes proyectos”.

El candidato del PP al Congreso por Valencia, Esteban González Pons -presentado como the big one por Catalá-, ha subrayado que “justo dentro de una semana a esta hora habremos ganado las elecciones, pero esta semana no va a ser en paz, es como los minutos finales de un partido decisivo, va a haber que sudar la camiseta”, en un mensaje para no confiarse.

Además, ha recordado, sobre los resultados del pasado 28 de mayo, que “ya lo tuvimos todo y lo perdimos todo, y podían suceder días cosas: que desapareciéramos como partido o reconstruirlo. Es más difícil ganarlo todo cuando lo has perdido todo, y hemos hecho lo más difícil: recobrar la confianza de los ciudadanos”.