Todos quieren hablar: Sumar dará voz a sus 15 integrantes en el Congreso

A Joan Baldoví no le preocupa que Compromís se diluya en la plataforma de Yolanda Díaz porque "se ha pactado" para tener "voz propia".

Compromís intentará ocupar un mini espacio en los debates del Congreso de los Diputados con una fórmula del reparto del tiempo entre los grupos que conforman Sumar y que podría acabar siendo un desorden confuso. La absorción de la coalición nacionalista por parte del partido de Yolanda Díaz supone perder la representatividad en la Cámara Baja, pero a Joan Baldoví "no le preocupa" que la voz de los nacionalistas valencianos quede diluida.

Aquel que no quería "jefes en Madrid" para acabar sumando con ellos ha avanzado que ha alcanzado un acuerdo con su jefa madrileña para que les permitan unos minutos para exponer los temas valencianos. Tras la reunión con el PP para la investidura en Las Cortes, Baldoví ha asegurado que Compromís "tendrá voz propia" en el Congreso. "No me preocupa, lo digo con todo el convencimiento del mundo. Está pactado, no la perderá", ha recalcado.

De este modo, una intervención entera en el Congreso ahora tendrán que repartirse el tiempo entre una quincena partidos, si sacan representación: Podemos, Izquierda Unida, Más País, Catalunya En Comú, En Comú Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca, Izquierda Asturiana, Galicia En Común, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Verdes Equo, Alianza Verde, Chunta Aragonesista, Batzarre e ​Iniciativa del Pueblo Andaluz. ¿Hablará un minuto cada uno o solo una vez al mes?

A falta de conocer estos detalles, Baldoví se ha mostrado "satisfecho" por haber cerrado el acuerdo con la plataforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y ha defendido que Compromís quiere seguir siendo un proyecto "cien por cien valenciano".

Preguntado por si, tras la experiencia de confluir con Sumar, podría haber una futura integración de Esquerra Unida en Compromís, Baldoví ha reiterado su "frase mítica" de "cuando toque, regaremos" y ha insistido en que su proyecto es "de aquí, de casa, y quiere seguir siéndolo". "Más allá de eso, ya veremos lo que tiene que venir", ha zanjado.

A nivel orgánico, después de que la secretaria general de Més, Àgueda Micó, haya mostrado su intención de postularse como cabeza de lista de Compromís-Sumar al Congreso por Valencia, Baldoví ha recalcado que no se plantea "de ninguna manera" sustituirla: "Ya tendré bastante faena como síndic en Les Corts. Lo debe hacer gente más joven que yo y estaré a su lado".

Ha defendido que, "de manera transitoria", Micó podría compatibilizar la secretaría general de Mes con un escaño de diputada en la Cámara Baja, hasta la celebración de un congreso en el seno del partido para elegir a un nuevo liderazgo.

Por su parte, el también miembro de Més y cabeza de lista de Compromís por Castellón en el 28M y exconseller de Educación, Vicent Marzà, ha asegurado que "ahora mismo" no es el momento de plantear si él podría suceder a Micó: "Ni me lo planteado ni estamos en ese debate".