Mazón pide acercar el valenciano oficial "a lo que se habla en las casas"

El presidente de la Generalitat sugiere a la Acadèmia de la Valenciana de la Llengua (AVL) que se abra a cambios para diferenciar el valenciano del catalán.

El gobierno de Carlos Mazón busca un cambio en la lengua valenciana para diferenciarla del catalán y que se acerque más a la realidad lingüística que se habla en el territorio valenciano. Tras la polémica surgida a raíz de una publicación de la Conselleria de Vox empleando las Normas de El Puig -un tuit polémico criticado por tener "faltas" que ha llegado a ser denunciado ante el Síndic de Greuges- Mazón se reúne esta tarde con la Acadèmia de la Valenciana de la Llengua (AVL) para pedirles abrir "una temporada de brazos abiertos" en materia lingüística. "Si no, seguiremos tolerando que algunos digan que hablamos catalán. Nuestro Estatut d'Autonomia es muy claro y nuestro corazón también", ha recalcado.

Se ha reabierto el debate sobre "el verdadero valenciano" y la diferencia entre la realidad lingüística que se emplea en el territorio y la normativa oficial de la AVL. Concretamente, Vox ha hecho resurgir esa antigua controversia al publicar en Twitter un comunicado oficial de la Conselleria de Agricultura empleando la normativa que se asemeja más a la forma de hablar, la de las Normas de El Puig -estas normas fueron oficiales en las instituciones y escuelas en la década de los 80 hasta que el expresidente socialista Joan Lerma instauró la norma catalana que después sería adaptada por la AVL. La oposición, especialmente el partido nacionalista de Compromís, está echando humo y ha llegado a presentar una queja oficial por la citada publicación en Twitter ante el Síndic de Greuges.

La polémica se ha acrecentado cuando la pasada semana el conseller de Educación, José Antonio Rovira, valoró que la AVL "no tiene la verdad absoluta". Unas declaraciones que la rígida y enquistada AVL ha encontrado ofensivas.

Será esta tarde cuando Mazón se reúna con la Academia con el objetivo de apaciguar la disputa y pedirle más flexibilidad. Sin querer "precondicionar" la reunión, Mazón ha asegurado que comparte la "lejanía de muchos valencianos" respecto a la AVL y al uso de la lengua: "Muchos valencianos se han sentido demasiado lejos de su Academia, de las normas, de este rigor que no se compara con lo que vemos en las calles todos los días, con los que se habla en las casas y en la huerta".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en un acto en Alicante, horas antes de la reunión que solicitó a la AVL para pedirle "gestos" que permitan que "represente a todo el mundo".

Mazón, también líder del PPCV, ha defendido que "es momento de abrir los brazos, o de reabrirlos", y que es posible "avanzar conjuntamente de manera positiva, no polémica, e integradora", ante la "lejanía de muchos valencianos con sus instituciones en general y con lo que hablan de nuestra lengua en particular". "Con que haya uno solo ya son demasiados", ha advertido, y ha pedido un esfuerzo para "maridar" el ámbito científico de la lengua y su uso social.

El valenciano que se usará en el Congreso de los Diputados

Esta semana se aprobará por tramitación urgente el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, lo que supondrá que los diputados lleven pinganillos y se contraten traductores simultáneos. Al respecto, Mazón ha rechazado la denominación "catalán-valenciano" que propone el líder del PSPV Ximo Puig y ha exigido que el valenciano se mencione "de manera autónoma". De lo contrario, ha avisado que se estaría incumpliendo el Estatut.

"En cualquier caso, se vaya por donde se vaya, se pretenda lo que se pretenda, cuando se hable de lenguas cooficiales se cita el valenciano; no se citan unas y se olvida el valenciano", ha añadido. Mazón ha hecho hincapié en que estará en contra de "cualquiera que diga que esto no es valenciano sino otra cosa". "Esto no puede seguir siendo un juego de la negociación de un señor que quiere seguir en el Gobierno, con sus compañeros de la Comunitat Valenciana aplaudiendo gravísimas alteraciones y ataques a nuestro Estatut y a nuestra lengua propia", ha aseverado en alusión al presidente en funciones, Pedro Sánchez.

Y preguntado al respecto por la posición de la AVL -desde el punto de vista filológico entiende que "la lengua propia e histórica de los valencianos es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares y el Principado de Andorra-, ha zanjado: "Vamos a hablar hoy".