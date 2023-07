María Guardiola no miente...cambió de opinión!!

Con ese tono grave, cuasi psicópata/amenazante, que últimamente le adorna y caracteriza. Qué fue de aquel cacareado talante...?

Porque a ver si nos enteramos, solerdos, que ha tenido que venir el doctor Sánchez, y nada menos que en 2023, prontos a cumplir cincuenta tacos perpetuos de democracia, o partitocracia, según se mire, a explicarnos, como digo, desde el altar de su erudición, y por fin, Deo gratia !, que cuando Felipe González, en 1982, juró arrebatado sobre la Biblia de Ferraz, que iba a crear 800.000 puestos de trabajo, y después al dejar la presidencia, había un millón de parados más, no mintió: y es que no dais para más... Pobrets... Que solamente había cambiado de opinión. Collons...

Idem pues cuando dijo el Felipe que no íbamos a entrar en la OTAN. Y poco después desgañitábase por todas las plazas de España comiéndonos el coco de todas las formas posibles; cómo sólo un trilero de las Sierpes sabe hacer, para que diéramos un SÍ incondicional, desesperado, a su amada Nato.

Qué no. Qué entonces tampoco mentía...! Que todo fue debido a un puto pero sincero cambio de opinión.

Que hasta Zapatero anda estos días arrastrándose por las televisiones explicando a diestro y siniestro la misma obviedad. Con ese tono grave, cuasi psicópata/amenazante, que últimamente le adorna y caracteriza. Qué fue de aquel cacareado talante...?

Y es que no os enteráis...que hasta el prestigioso letrado de Maduro, nuestro idolatrado ZP, ha de interrumpir sus múltiples y trascendentales obligaciones de palanganero o machaca de la piara de narcocaudillos del Cono Sur, para tener que explicaros, como en un estúpido capítulo de Barrio Sésamo, que una cosa es mentir, y otra bien distinta, cojones: es cambiar de parecer...

Neosilogismo, del que estaría orgulloso hasta el mismísimo Aristóteles, pero qué, por cierto, jamás se lo aplican a Aznar, en lo tocante a las armas de destrucción masiva de Irak. Un suponer. Porque éste, capullos, éste si mintió... Y no hay más que hablar. Qué los de derechas, esos, esos sí que mienten... Cómo bellacos. Y jamás cambian de opinión. Ya sabes: son tan tercos. Tan antipáticos. Estos putos neoliberales... Puaj...

Pero siempre hay una feliz excepción que confirma la regla: pues hete aquí a doña María Guardiola, del PP y ha mucha honra, que denunciaba compungida antes de las hogueras de San Juan que no podía, leñe, gobernar con Ultravox- no confundir con aquel legendario grupo de los 80- y ahora cuando ha llegado San Pedro y San Pablo, ya lo ve todito de otro color... y no es porque la bella extremeña se haya papeado un tripi, no- siempre tan mal pensados...- que todo es debido ha que ha cambiado de opinión...! Simplemente...Y a ver si nos vamos enterando... Ostras... Que no tenéis ni idea de politologia...Se dice así, verdad...?

(Y una vez más: Gracias Sánchez. Gracias ZP. En nombre del pueblo español, gracias...)