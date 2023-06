El Centre del Carme preestrena la nova sèrie de Raúl Cimas, 'Poquita fe'

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica la nova ‘Trobada conversada’ a explorar els ressorts de la comèdia, de la mà d’alguns dels grans referents del país en aquest terreny: el còmic Raúl Cimas i els creadors de ficció Pepón Montero i Juan Maidagán .

Els tres s’han unit per a crear ‘Poquita fe’, la nova sèrie que Movistar Plus estrenarà el mes de juliol, una comèdia iconoclasta de la qual els i les assistents a la cita en el CCCC podran veure dos capítols en primícia.

Durant la xarrada, moderada per la periodista Mariola Cubells, els tres convidats i la resta de l’equip presentaran la sèrie, desgranaran com ha sigut el procés de creació i indagaran en els secrets de la comèdia. La trobada se celebrarà el diumenge 25 de juny a les 12.00 hores, a la Sala Refectori del Centre del Carme, amb accés gratuït, sense necessitat d’inscripció prèvia, fins a completar-ne l’aforament.

“En el Centre del Carme estimulem el pensament i l’opinió crítica, i per a fer-ho comptem amb referents que procedeixen de diferents àmbits culturals. Els nostres pròxims protagonistes són figures que s’han convertit en vertaders mestres d’un gènere, tan complex en la ficció, com la comèdia. Amb Raúl Cimas, Pepón Montero i Juan Maidagán no només mantindrem un diàleg obert a la ciutadania de la mà de Mariola Cubells, sinó que ens mostraran en primícia els dos primers capítols de la seua nova sèrie”, assenyala el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

Raúl Cimas és un dels més il·lustres i respectats còmics a Espanya. La seua trajectòria va començar en ‘Muchachada Nui’ i s’ha dilatat amb èxit durant més de dues dècades. La seua última aventura consisteix a posar-se a les ordres de Pepón Montero i Juan Maidagán per a portar a la pantalla ‘Poquita fe’, una comèdia que consta de sis capítols de quinze minuts de duració. Montero i Maidagán són creadors, entre altres ficcions, de ‘Camera Café’, ‘Justo antes de Cristo’ o de la pel·lícula ‘Los del túnel’.

“Sense Raúl Cimas, sense La Hora Chanante, sense Muchachada Nui, no s’hauria renovat l’humor espanyol. Cimas ens regala ara una altra troballa, amb la sèrie ‘Poquita fe’, que mescla allò iconoclasta amb el pop, que és arriscat i deliciós. Parlar amb Cimas i amb els creadors de la sèrie és un gaudi en tots els sentits perquè són artistes en el que fan, ideòlegs purs de l’humor passat de voltes”, assenyala la periodista Mariola Cubells.

Sobre ‘Trobades conversades’

‘Trobades conversades’ és una iniciativa creada pel Centre del Carme en 2020 per a estimular la transmissió d’idees i pensaments a través de la conversa i generar una xarrada distesa en què tant el públic com les persones convidades gaudisquen d’una agradable trobada en clau d’humor.

Des que es van crear, han passat pel sofà de ‘Trobades conversades’ personatges públics com Arturo Valls, Bob Pop, Gonzo o Pilar Castro. Les trobades de 2022, que van tindre un èxit rotund de participació, ja que van completar l’aforament del CCCC, van estar protagonitzats per l’humorista i guionista Berto Romero; l’artista ‘queer’, cantant, actriu i creadora de contingut Samantha Hudson; Esty Quesada (‘Soy una pringada’) i Diego San José. Durant el 2023 ja han passat per aquest espai tot l’elenc protagonista de la sèrie ‘La ruta’ i un dels grans referents musicals del país com Víctor Manuel, que va estar acompanyat del músic Luis Prado.

Com és habitual, l’accés a la xarrada serà gratuït i sense necessitat d’inscripció prèvia, fins a completar-ne l’aforament. També es retransmetrà en ‘streaming’ a través del canal de YouTube del Consorci de Museus i tindrà cobertura addicional en les xarxes socials del CCCC.