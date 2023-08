La Generalitat estudia recurrir la Ley de Vivienda de Sánchez

Como Ayuso y la Comunidad de Madrid, el nuevo ejecutivo valenciano estudia la posibilidad de seguir sus pasos al provocar "inseguridad jurídica" y no permitir "la igualdad entre ciudadanos".

El nuevo ejecutivo valenciano, a pesar de llevar a penas un mes al frente del gobierno, ha empezado a barajar, como ya hicieran otras comunidades, la más notable la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente, la nueva Ley de Vivienda que Pedro Sánchez aprobó hace escasos meses. Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Servicios sociales y Vivienda, afirmó durante una entrevista para ESdiario que publica mañana, que existe una alta probabilidad de recurso al ser "una mala ley" que no garantiza la "igualdad entre ciudadanos".



"Llevamos poco tiempo gobernando, pero sí, estamos estudiando la posibilidad de recurso como han hecho otras comunidades. Creemos que la nueva Ley de Vivienda es una mala Ley, que provoca inseguridad jurídica, que no garantiza la igualdad entre ciudadanos y que hay una parte de esta normativa que no puede ser aplicada en esta comunidad, y no debe ser aplicada, porque genera muchos más problemas, a los que ya tenemos en materia de vivienda", afirmaba la vicepresidenta durante la entrevista realizada por ESdiario.



La Comunitat Valenciana, a diferencia de otras comunidades donde gobierna el PP que anunciaron su no aplicación (Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León) por entrar en conflicto con sus competencias, sería la primera en sumarse al recurso, proceso que inició Isabel Díaz Ayuso hace apenas un mes.



En concreto, la Comunidad de Madrid presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley por ir contra sus competencias. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda y Transporte, hablo, en rueda de prensa, que este recurso iría dirigido a "once apartados de ocho artículos". “Creemos que la vivienda es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y el Estado se está extralimitando”, sentenciaba el consejero.

Compromiso de Mazón

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció durante su debate de investidura que esta legislatura sería la de la vivienda. Se comprometió a poner en el mercado diez mil viviendas nuevas para compra o para alquilar. Susana Camarero apunta que el gobierno valenciano estudia avales para jóvenes " Facilitar a un joven tener una vivienda, en alquiler o en compra, quiere decir facilitarles la emancipación, facilitarles el poder desarrollar su futuro, el poder construir una familia y, por lo tanto, también terminar con un problema que tenemos que es real y que tenemos que solucionar que es el reto demográfico: esa pirámide poblacional que tenemos invertida y que está generando muchísimas dificultades de desarrollo futuro", asegura en la entrevista a ESdiario.