PP y Vox aprueban un Presupuesto de récord en Sanidad, Educación e Igualdad

El Consell prevé un Presupuesto de 29.732 millones de euros para 2024 teniendo en cuenta ingresos de transferencias del Estado que están en el aire.

El Consell ha aprobado el anteproyecto de los Presupuestos de la Generalitat para el año 2024 dotado con 29.732 millones de euros, un 4'5% más que el año anterior. Unos presupuestos de carácter social con los que PP y Vox incrementarán el gasto en Sanidad Pública con el mayor presupuesto de la historia e invertirá más que el anterior Gobierno del Botànic en Igualdad, Educación y Vivienda.

Las cuentas de la Generalitat tratan de "revertir" la forma de presupuestar del anterior Gobierno del Botànic, que dejó sin ejecutar 1.176 millones de euros a fecha de septiembre. "No vamos a engañar a los ciudadanos presupuestando aquello que no se va a ejecutar", ha garantizado la portavoz del Consell, Ruth Merino. "De nada sirven unos presupuestos que crecen exponencialmente si esos datos llamativos se quedan en papel mojado. Es lo que hemos visto estos años", ha lamentado.

Sin contar el gasto financiero, es de 22.670 millones de euros. Aumentan los ingresos principalmente debido a las transferencias del Estado que cerró el último ejercicio con una mayor recaudación. Los servicios sociales se llevan la mayor parte del Presupuesto, un 83% del total. El objetivo es "blindarlos", "mediante optimización de recursos", al mismo tiempo que se reduce el gasto "superfluo" en empleo público y "ajustando" las partidas de otras Conselleries como Hacienda. Como ejemplo, Merino ha destacado que se ahorrará un 7'74% en el sector público, de 4.174 millones que el Botànic gastó en 2023 se recorta a 3.851 millones de euros sin eliminar entes dependientes.

Sanidad

La Sanidad Pública se lleva la mayor parte del gasto del Presupuesto, un 37% del total. Se destina la mayor partida de toda la historia, 8.504 millones de euros frente a los 8.246 millones de 2023, que aus vez fue la mayor cantidad de la historia.

Especialmente, se refuerzan partidas fundamentales en la sanidad como la atención primaria que cuenta con una dirección general especifica de nueva creación con un coste de 730 millones de euros. También se incrementa el presupuesto para las políticas de salud mental (de 20 millones en 2023 a 142 millones de euros en 2024) y de control de adicciones.

Educación

Otra de las Conselleries a la que se destinará más Presupuesto es a la Conselleria de Educación y Universidades y Empleo, que pasará de gestionar 6.787 millones de euros en 2023 a los 6.871 en 2024. La variación es estrecha, del 1'2%, pero supone 84 millones de euros más que el año anterior.

Los recursos económicos que más crecen son la formación del profesorado (11%+), los fondos para la inclusión educativa (10%+) o los conciertos de educación (4'9%). Este último apartado dedicado a la construcción de centros educativos supondrá un gasto de 715 millones de euros. Asimismo, se mantienen las cifras de 19'5 millones de euros para la promoción del valenciano en el Presupuesto. "No hay retroceso en la promoción del valenciano, pero no avanzamos hacia ninguna imposición", ha defendido Merino.

Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

El Consell invertirá 2.786 millones de euros en Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, frente a los 2.811 millones de euros que el Botànic presupuestó -sin llegar a gastarlos- el ejercicio anterior. Son 25 millones más. Se invierte más en Dependencia, aumenta también la inversión en centros sanitarios con 1.200 nuevas plazas para personas mayores, sube la Renta Valenciana de Inclusión y los fondos para políticas de Igualdad.

Recortes en el resto de Conselleries

La portavoz del Consell no ha concretado el Presupuesto del resto de departamentos. Las demás Conselleries recibirán menos de los mil millones de euros: Justicia e Interior tiene 760,8 millones; Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, 633,6; Innovación, Industria, Comercio y Turismo, 530,2; Hacienda, Economía y Administración Pública, 469,8; Agricultura, Ganadería y Pesca, 344,5; Cultura y Deporte, 220,8 y Presidencia, casi 184 millones.

Deuda "crítica"

La portavoz del Consell ha calificado la situación financiera como "crítica". La deuda en la Comunidad Valenciana supera los 57.000 millones de euros, que se ha disparado un 42% en los últimos dos años del Botànic. "Una deuda acumulada que tiene efectos inmediatos, el crecimiento desorbitado de los intereses de la deuda", ha lamentado Merino.

En comparación con el año anterior, la deuda se dispara un 112% hasta los 870 millones de euros. Esta deuda es "sangrante", ha calificado Merino. Son 1.341 millones de euros más, lo que equivale a una de las Conselleries con más presupuestos.

Ingresos

Los ingresos se han elaborado teniendo en cuenta los datos proporcionados por la AiRef y no por el Ministerio de Hacienda como viene siendo habitual que, al estar en funciones, no ha respondido a la petición de información del Consell. "No sabemos si nos lo daran algun dia", ha reprochado Merino.

Los ingresos de las arcas públicas de la Generalitat se cifran en 12.798'95 millones de euros. En 2023 fueron 11. 187'88. Este aumento de los ingresos se debe a que la Comunidad Valenciana recibirá más transferencias del Estado. Recibirá 12.700 millones del sistema de financiación y 2.700 millones de euros por liquidaciones y entregas a cuenta. Concretamente, el Presupuesto es mayor, en gran medida porque la cantidad de estas dos últimas transferencias crece un 16%.

El Gobierno de PP y Vox ha eliminado del Presupuesto la partida ficticia que incluía el Botànic en relación a la cantidad que la Comunidad Valenciana debería de recibir por el sistema de financiación, pero nunca llegaban, las conocida como partida reivindicativa, y que figuraba como ingreso. "Era parte de la ficción que luego incrementa el déficit", ha criticado la portavoz del Consell.

Sin embargo, mantiene como ingresos varias partidas del Estado que están en el aire, como las relativas a la Dependencia o al Fondo de Garantia Asistencial (Foga). El Consell ha acordado reclamar al Gobierno 926 millones para compensar el gasto derivado de la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras comunidades y extranjeros. En las cuentas de 2024 incluye un ingreso de 200 millones. Desde el Consell "confían", según Merino, en que llegarán ya que" tenemos derecho a recibir esos ingresos y vamos a reivindicarlos".

Por otro lado, este ejercicio la Comunidad Valenciana recibirá menos fondos europeos, que se quedan a la mitad. La variación es de -54% por lo que pasará de ingresar de los 1.163 millones en 2023 a 530 en 2024.

También dejará de recibir la cantidad relativa al impuesto de donaciones y sucesiones que se bonifican al 99%. Son 390 millones de euros contemplados en la rebaja fiscal y 2.700 millones de euros menos por la liquidación deducciones con efecto en 2025. Sin embargó se prevé "más donaciones" como efecto positivo a la bonificación del tributo por lo que espera percibir un ingreso similar.

A estos ingresos se sumarán los 1.176 millones de euros que el anterior Gobierno presupuestó, pero no llegó a gastar. Los remanentes no ejecutados se incorporarán al presupuesto e 2024 siempre que no haya llegado al estado de obligación reconocida. Es una prueba, según Merino,del "engaño" del Botànic y de que "de nada sirve presupuestar lo que no se gasta". Por esto, explica que el gasto de la Generalitat será superior al que consta en este Presupuesto.