Juan y Medio tiene una propuesta para el himno de España y se atreve a cantarlo

La idea del presentador de Canal Sur convence más al público, que corea la letra del himno, más que a su compañera de programa Eva Ruiz que asiste incrédula a la idea de Juan y Medio.

El programa 'La tarde aquí y ahora' de Canal Sur sigue dando momentos de lo más divertidos gracias al ingenio de su presentador, Juan y Medio, que logra hacer participar al público en sus 'locas' ideas a cambio de muchas risas.

Es lo que ha ocurrido en la última emisión del espacio de la cadena andaluza, donde Juan y Medio ha lanzado su nueva propuesta para sustituir el himno de España, porque su 'ilusión' es que tenga letra y pueda ser cantado al unísono.

Así que el presentador aprovechó que sonaba una canción muy famosa en el plató y todo el público la coreaba, para expresar su deseo de que cambien el himno por uno de los temas más populares del grupo musical de 'Los Chichos' que triunfó en los años setenta con su tema 'Son ilusiones', entre otros muchos.

Juan y Medio, con el tono jocoso que le caracteriza, hace su propia versión, se pone la mano en el pecho y canta, visualizando cómo funcionaría la incorporación de este tema tan popular, sobre todo en Andalucía, ante un estadio repleto de asistentes, desatando las carcajadas de su público y la incredulidad de su compañera Eva Ruiz.

Y es que mientras Juan se iba creciendo lanzando más propuestas con otras posibles letras, la presentadora no daba crédito a las palabras de su compañero y le espetaba un "yo no lo veo". Pero Juan se enfrasca con humor en el tema y afirma "Vamos a estudiar una canción de Los Chichos y la vamos a proponer, quien sabe... Estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no como acaban".