El arresto de un menor como presunto yihadista sobrecoge a un pueblo de Sevilla

La Junta y el Ayuntamiento de Montellano hacen un llamamiento a la calma tras la detención de vecino de 17 años, que vivía con su madre y una hermana en la localidad desde hace años.

Los vecinos del municipio de Montellano, en la provincia de Sevilla, están "muy asustados", después del gran despliegue que realizó la Policía Nacional este pasado domingo, que se saldó con la detención de un joven de 17 años de nacionalidad siria por su presunta relación con el terrorismo yihadista, según han confirmado fuentes de la investigación.

Una operación secreta que generó una gran impacto y preocupación en esta pequeña localidad, que vio como numerosos agentes se repartían por el pueblo sobre las 16.00 horas, e incluso cerraron varias calles al tránsito de personas y vehículos. El dispositivo se prolongó durante varias horas y se cerró con el arresto del menor que reside junto su madre y su hermana pequeña en Montellano desde hace varios años, lo que ha causado un fuerte choque entre los vecinos.

Calle en la que ha sido detenido el menor, Montellano, Sevilla.

Ha sido el propio alcalde, Curro Gil, el que ha realizado este lunes un llamamiento a la calma y ha asegurado que "no existe ningún riesgo" tras la detención en su localidad. El regidor sevillano ha señalado que "no hay ningún peligro" al respecto; "de hecho, las clases en los colegios no se han suspendido, aunque hay padres que han decidido no llevar a sus hijos". En este sentido, el alcalde ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la población.

El alcalde ha señalado que el detenido, junto a su madre y su hermana, convivían desde hace unos años en esta localidad. "Se trata de una familia normal que lleva unos años aquí. La madre del joven es costurera. Es un pueblo muy tranquilo y acogedor, donde todo el mundo es muy bien acogido", ha destacado el regidor. "Es cierto que hechos como éste alteran la normalidad porque, además, la intervención se desarrolló en una de las calles principales.

La madre del detenido, una mujer "amable y sensata"

A este llamamiento se ha unido el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, que ha pedido este lunes "toda la cautela del mundo" y ha mostrado su "confianza" en la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al ser capaces de "detectar cualquier posible indicio de radicalización allí donde se produzca". Sin embargo, los ánimos en la población no son de calma, sino de gran preocupación.

"La mitad de las madres no hemos dormido esta noche porque andamos muy asustadas. Una cosa es verlo en la televisión y otra cosa es vivirlo. No sabemos si hay alguien más implicado". Así lo expresa Lola, una de las vecinas del municipio, quien afirma ser amiga de la madre del joven detenido.

Sostiene que "la madre, a la que sacó la Policía de su vivienda, se incorporó en el pueblo desde el primer día. Es muy amable y sensata". relata que tiene un taller de costura al que intentan llevar prendas para que pueda sacar adelante a la familia. "El joven sí era conflictivo y tuvo algunos incidentes en el ámbito escolar".