Reúnen más de 12.000 firmas contra el cartel de Semana Santa de Sevilla

Ningún cartel anunciador de la Semana Santa de Sevilla había generado una repercusión mediática tan fuerte como el que se ha presentado para este 2024. La imagen de un Cristo Resucitado realizada por el pintor Salustiano García no ha dejado indiferente a nadie y se ha convertido en viral en las redes sociales, por lo que se ha abierto todo un 'debate nacional' sobre si es adecuado o no, con intento incluido para que sea retirado.

Hemos conocido el posicionamiento del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha defendido la obra; la del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla que realizó el encargo del 'Salustiano' y se ha mostrado satisfecho con el resultado, o de comunicadores muy apegados a esta tradición de la Semana Santa como Carlos Herrera, que ha diferenciado entre el artista y el cartel.

Opiniones hay de todos los gustos y han salido a la palestra otras personalidades que han tomado partido sobre el juvenil Cristo inspirado en el hijo del autor. Entre ellos el escritor Arturo Pérez-Reverte ha escrito en su perfil social de la red 'X' una alusión al cartel, pero recogiendo lo que "opinan sus amigas".

Mis amigas sevillanas me dicen que van a darle siete vueltas a la ciudad con mantilla y peineta detrás de este Cristo. pic.twitter.com/sCigt8OX17

Otro en posicionarse ha sido el político catalán Gabriel Rufián, poco propenso a defender cualquier seña de identidad andaluza, pero que esta vez parece más favorable al polémico cartel, aunque aprovecha la ocasión para atizar a Sevilla por otra de sus fiestas más arraigadas.

Y también ha querido tomar partido el cantante José Manuel Soto con un mensaje sorprendente, en el que afirma que Jesucristo "gustaba a la gente humilde y molestaba a los poderosos".

Jesucristo no gustaba a todo el mundo, despertaba pasiones a favor y en contra. Gustaba a la gente humilde y molestaba a los poderosos, a los q se creían guardianes de la Fe.

No conozco al autor de este cartel ni soy entendido en arte, pero el artista no trabaja para gustar a… pic.twitter.com/H6uCfl4OhJ