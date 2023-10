La tensión crece en Gibraltar: la Royal Navy echa a la Armada española

Incidente tras incidente, así discurren las relaciones entre España y la colonia británica en los últimos meses. Gibraltar está dispuesto a defender las tres millas náuticas que considera de su titularidad y no deja que ni barcos pesqueros ni patrulleras de las fuerzas españolas se entrometan en 'sus aguas' territoriales. Así que este pasado martes se anota un nuevo choque, este de mayor consideración.

La Marina británica y la española se han encontrado demasiado cerca. Concretamente el patrullero de la Armada española 'Isla de León' (P83) navegaba cerca de Gibraltar cuando el barco de la Royal Navy 'HMS Cutlass' le ha interceptado e invitado a abandonar las aguas territoriales británicas. La patrullera, que tiene base en Ceuta, navegaba por la Bahía de Algeciras y al aproximarse al Peñón ha salido a su encuentro la Royal Navy, que en estos días está realizando entrenamientos militares junto a la Roca.

El choque no hace más que acrecentar la tensión en el Estrecho, entre vecinos, como ha dejado constancia el militar y observador Michel J. Sánchez en sus redes sociales, donde ha publicado una imagen del encontronazo entre las fuerzas de la marina de ambos países.

⚠️INCURSION Spanish Navy OPV P83 intercepted by HMS Cutlass of @RNGibSqn in BGTWs in Bay of #Gibraltar this afternoon Spanish vessel attempting to interfere with RN exercise off Eastside #Gibraltar @Convent_Gib @MODGibraltar @GBCNewsroom @GibChronicle @NavyLookout 🇬🇧🇬🇮 pic.twitter.com/fpK8xccNgU