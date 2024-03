Moreno tumba otro bulo de Espadas y le aconseja salir de la "Corte de Sánchez"

El presidente de la Junta de Andalucía ha dejado en evidencia al líder de la oposición a golpe de informe y la afea su campaña de "mal gusto" fruto de la "desesperación" ante un PSOE roto.

La sesión de control al Gobierno andaluz de este jueves en el Parlamento venía marcada por la tensión entre PP y PSOE por la ruptura que ha suscitado la campaña socialista por el 8M, en el que han usado el lema contra el abuso sexual que cometió 'La Manada' y lo han personalizado en el presidente de la Junta: "Moreno Bonilla, yo no te creo". También por los insultos que pronunció la portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, que tildó este miércoles al Gobierno andaluz y al presidente de "machistas".

Así que con este 'calentamiento' previo, eran de esperar los reproches entre ambas bancadas. Desde el inicio de la sesión los diputados socialistas han ido repitiendo en cada una de sus intervenciones con los consejeros ese "Yo no te creo" y en respuesta los populares les contrarrestan con el pacto de la ley de amnistía y con los efectos que causó la nefasta ley del Gobierno del 'Solo sí es sí'. Pero hasta el líder de la oposición y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha tirado de la consigna de la jornada para dañar a Moreno, sin embargo no le ha salido bien la jugada, puesto que primero le ha tumbado su acusación y detrás ha evidenciado su "desesperada" actuación.

Moreno deja a Espadas como 'vasallo' de Sánchez

El líder de la oposición ha utilizado su turno parlamentario para acusar a Moreno de aplicar políticas que hacen retroceder en igualdad de género y le cuestiona por haber eliminado el "informe de evaluación del impacto de género" en el último decreto de simplificación administrativa aprobado. Juan Espadas ha indicado al presidente que tiene un "problema de credibilidad" y emite otro "Yo no lo creo" a cuenta de la supresión del informe.

La respuesta de Moreno ha sido letal y levantando la mano con el documento al que hacía referencia el portavoz del PSOE le ha espetado: "El que no se lee los informe es usted", para indicarle que sigue vigente y lo que se ha "evitado" en el decreto de simplificación "son duplicidades".

Y una vez desmontado el bulo, el presidente ha lanzado un 'dardo letal' a Espadas: "Si usted pasara más tiempo en Andalucía y menos en la Corte de Ferraz y la Corte de Sánchez entendería mejor nuestra tierra, pero eso pasa cuando uno tiene otras prioridades que no son Andalucía".

Una campaña "desesperada"

El presidente de la Junta ha proseguido con datos que avalan la apuesta por la igualdad con ejemplos concretos como la bajada de cuatro puntos del paro femenino, el aumento de la partida de la prestación para menores víctimas violencias de genero o ser la segunda comunidad con mas mujeres en puestos de dirección. "También Sánchez ha venido aquí a hacerlo, deje de ser embajador de Sánchez y verá como le salen las cosas mucho mejor", ha afeado Moreno, que opina que la actuación de Espadas es fruto de una situación "desesperada".

Han metido la pata con una campaña por el #8M de muy mal gusto fruto de la desesperación, y lo saben. Por dignidad, reconozcan el error y retírenla.



Vuelvan a la sensatez. pic.twitter.com/YUWQlp07xI — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 7, 2024

El presidente de la Junta ha recurrido hasta a una frase de Felipe González que decía que 'cuando uno ha metido la pata es mejor sacarla y no seguir empujando" para animar a Espadas: "Vuelva a la mesura y la sensatez, reconozca el error y saque la pata", le ha pedido Moreno a Espadas. "Una campaña de desprestigio personal no es su estilo, no se deje llevar por un partido que esta roto y sin rumbo. Que la desesperación no le lleve a hacer el ridículo como el que acaban de hacer con esa campaña".