José Manuel Soto rectifica tras insultar a Sánchez antes de que su gira se hunda

El cantante José Manuel Soto ha tenido que arrepentirse del mensaje que publicó recientemente en su perfil de la red social de Twitter, para frenar las consecuencias profesionales que le están acarreando sus duras descalificaciones y que podrían acabar con su 'gira' veraniega.

Soto dedicó graves insultos al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los votantes socialistas. Así, haciendo gala de lo que el artista considera "libertad de expresión" utilizó su muro de Twitter para volcar su ira, dejando un desafortunado mensaje, que ya ha borrado, en el que se "caga" en "Sánchez Castejón, en su puta madre y en los millones de los hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan".

El cantante se sobrepasó, aunque se resistió a rectificar en un primer momento, justificando su mensaje en que llamar "hijo de puta a alguien es una expresión popular muy española" y "no hay ofenderse tanto".

Llamar “hijo de puta” a alguien es una expresión popular muy española q está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay q ofenderse tanto. A mi me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos, bnoches…