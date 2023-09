Final Fantasy aterriza en Europa y exhibe su legado en el Museo OXO de Málaga

La legión de seguidores de Final Fantasy, la saga de culto de videojuegos más vendida de la historia, están de enhorabuena y tendrán la oportunidad de visitar la exposición más grande del mundo en Málaga.

La muestra 'El Legado de Final Fantasy' se inaugurará directamente de la mano de la compañía japonesa Square Enix, desarrolladora de la franquicia, en el OXO Museo del Videojuego, el 14 de septiembre, para abrir sus puertas al público desde el día 15.

Esta nueva exposición, que llega por primera vez a Europa, consolida al museo malagueño como gran referencia del sector. Este centro impulsado por la Diputación provincial de Málaga ha recibido más de 80.000 visitantes en sus primeros siete meses de vida.

Al respecto, Eric Folliot, director de marketing en Square Enix, ha comentado que "estamos deseando que la gente acuda y experimente esta épica exposición en el OXO Museo del Videojuego de Málaga. Llevamos meses trabajando codo con codo con el equipo de OXO para mostrar esta exposición única en el mundo a nuestros fans españoles".

Uno de los grandes reclamos de esta muestra serán los detalles pormenorizados que se ofrecerán sobre el recién estrenado Final Fantasy XVI, con asombrosos efectos visuales, música, información, rincón de fotos y mucho más. Además, podrás conocer todos los detalles sobre la franquicia Final Fantasy y jugar a las anteriores entregas en sus consolas originales", ha añadido Folliot.

Los visitantes que acudan a la muestra 'El Legado de Final Fantasy' se adentrarán en una de las franquicias más influyentes de la historia de los videojuegos, que comenzaba su fenómeno global en el año 1987 con una serie de mundos de juego que ha cautivado la imaginación y los corazones de jugadores de todo el Globo, con más de 180 millones de copias vendidas y que recientemente ha lanzado su última entrega, Final Fantasy XVI para PlayStation 5.

Cartel de la exposición del 15 de septiembre en OXO Museo del Videojuego de Málaga.

Habrá una zona dedicada a exponer una amplia gama de objetos de culto y de coleccionista, que dará acceso a la Zona Final Fantasy XVI. Esta área estará dominada por un panel central con biografías de los creadores del juego y ofrecerá un vistazo a los principales personajes del juego.

Los visitantes verán una gran cantidad de ilustraciones, infografías y vídeos exclusivos de la nueva y decimosexta entrega, que transportarán a los asistentes al reino de Valisthea, centrándose en las regiones específicas del mundo del juego. También conocerán más de cerca a los personajes que representan a los Eikons y tendrán la oportunidad de comprender mejor a las criaturas más poderosas y mortíferas de Valisthea, los elementos centrales de Final Fantasy XVI.

Feel the heat as Ifrit burns bright in Final Fantasy XVI. #FF16 pic.twitter.com/oZ4MEzGmtc