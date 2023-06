Andalucía recibe el verano con una terrible ola de calor

La previsión metereológica pone en alerta a la zona occidental de la comunidad y al litoral de Cádiz, donde se esperan temperaturas de hasta 45 grados en Córdoba y Sevilla este fin de semana

Acaba de comenzar el verano y la comunidad andaluza se prepara para recibir una larga ola de calor que será muy intensa este fin de semana. Las temperaturas comienzan a elevarse de manera paulatina desde este jueves y en ciudades como Córdoba se alcanzarán los 37 grados de máxima, pero según avanza la semana los termómetros ascienden progresivamente y se esperan hasta 44 grados en Córdoba y en Sevilla hasta el lunes.

El pronóstico es de siete días de intenso calor que no remitirá hasta mitad de la semana próxima y que no dará tregua a los andaluces ni de día ni de noche, ya que de las noches 'tropicales' que se están viviendo se transformarán en noches tórridas en las que será dificil conciliar el sueño porque las temperaturas no bajarán de los 25 grados.

22/06 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Andalucía. Activos MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/z4jMsJVgiW https://t.co/Hqt2gcrbJw — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) June 21, 2023

Una ola de calor en la que tiene mucho que ver el fuerte viento de levante (del este) que soplará a partir de esta tarde-noche y hasta el martes, aumentando su intensidad el viernes hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora y que provocará no sólo unas temperaturas sofocantes en el interior occidental de Andalucía, sino también en el litoral gaditano.

Ante esta previsión, Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en distintas provincias y los expertos recomiendan mantenerse hidratado y extremar la precaución sobre todo con los más vulnerables como los niños y personas mayores, ante este choque de calor intenso que llega.