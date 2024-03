El futuro político de Cuenca en la cuerda floja: PSOE podría perder la Alcaldía

La alcaldía de Cuenca liderada por el PSOE se encuentra en la cuerda floja. Cada vez es más real la posibilidad de que el PP se encargue de liderar Castilla-La Mancha al completo.

Tras las últimas elecciones municipales, el PSOE podría estar al borde de perder la Alcaldía de Cuenca, la única de las siete grandes ciudades de la región que lograron retener. El escenario se torna incierto ante las palabras pronunciadas por Isidoro Gómez Cavero, líder de Cuenca Nos Une y actual alcalde, quien dejó entrever la posibilidad de romper la coalición de gobierno con los socialistas.

"Establecí un matrimonio para participar, no para estar a un lado a ver qué hacen, y di un plazo hasta junio, cuando tendremos que valorar qué es lo que más conviene a Cuenca. Y si veo que la cosa es imposible, daremos la oportunidad al Partido Popular", afirmó Gómez Cavero en una entrevista concedida a Europa Press.

El alcalde admitió que, de romperse la coalición, sería el "primer defraudado", pero enfatizó que anteponía el beneficio de la ciudad a cualquier otra consideración personal. "Pero antes de mí está el beneficio de Cuenca y tendré que valorar si seguimos adelante, aun reconociendo que he fracasado", agregó.

Este posible quiebre político reviste especial importancia dado que, en las elecciones de 2019, Cuenca Nos Une y el PSOE formaron una coalición para gobernar la ciudad. Sin embargo, a mitad de legislatura, este acuerdo se vio interrumpido, dejando a Darío Dolz, entonces alcalde, en minoría.

Isidoro Gómez Cavero señaló que a diferencia de la situación anterior, tanto Cuenca Nos Une como el PSOE están haciendo esfuerzos por mantener la coalición. Destacó que se habían acordado proyectos fundamentales para la ciudad, aunque algunos estaban en espera, como la autovía Cuenca-Albacete.

Uno de los puntos de fricción destacados por Gómez Cavero es el referente a la burocracia administrativa, que considera excesiva y obstaculiza el avance de los proyectos. "El papeleo que lleva todo yo no lo conocía, para mover un pie tienes que estar tres años entre papeles y es lo que quiero acelerar, porque si no en Cuenca no se hará nada", advirtió.

En este contexto, el posible acercamiento al Partido Popular cobra relevancia. Gómez Cavero asistió a una manifestación contra la amnistía convocada por el PP, mostrando afinidades políticas. Además, destacó una mejora en la relación con el partido, señalando que en ocasiones había votado en contra del PSOE en favor de lo que consideraba justo.

Por su parte, Beatriz Jiménez, del PP, se mostró confiada en la capacidad de su partido para gobernar la ciudad en caso de romperse la coalición actual. Consideró que la agrupación de electores liderada por Gómez Cavero ya daba la suma para hacerlo, aunque lamentó que no se hubiera concretado.

El futuro político de Cuenca se vislumbra incierto, con el PSOE en riesgo de perder la Alcaldía y el posible ascenso del Partido Popular al poder municipal. La decisión de Gómez Cavero, clave en este escenario, podría redefinir el rumbo político de la ciudad en los próximos meses.