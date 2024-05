El PSOE rechaza acelerar el proceso de creación del AVE en Talavera

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha vivido un debate sobre una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular y apoyada por Vox. Ambos partidos solicitaron al Gobierno regional que acelere el proyecto del AVE por Talavera con un trazado soterrado en la ciudad. Sin embargo, la proposición no prosperó debido a la mayoría absoluta del PSOE en la Cámara autonómica.

El documento del Partido Popular instaba al Gobierno regional a cerrar un calendario de ejecución del proyecto con el Ejecutivo nacional; agilizar todos los trámites, estudios, declaración de impacto ambiental, licitación y ejecución de las obras del AVE en el tramo Madrid-Toledo-Talavera de la Reina-Extremadura; y resolver las alegaciones al estudio informativo del tramo Madrid-Oropesa en tres meses.

Asimismo, la PNL pedía al Gobierno central elaborar o actualizar los proyectos constructivos de todos los tramos y estaciones en seis meses e iniciar las obras en un año. También instaba al Gobierno de España a incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 y siguientes las partidas necesarias para finalizar el proyecto en 2028. También al Gobierno de Castilla-La Mancha a cumplir el Protocolo de 2007 para garantizar el soterramiento de las vías en Talavera de la Reina.

El diputado popular Santiago Serrano, encargado de defender la propuesta, criticó la ausencia del presidente regional, Emiliano García-Page, y afirmó que Paco Núñez, presidente de su partido, "trabaja para que el AVE llegue". Defendió el soterramiento de las vías como única solución para Talavera, asegurando que otra opción sería "traicionar" al municipio, y urgió a cumplir el plazo de ver al tren pasar en 2030 con una estación integrada en la ciudad.

