A Mañueco no le tiembla el pulso y asegura que Sánchez se ríe de los españoles

El presidente de Castilla y León se muestra rotundo una vez más contra un líder socialista al que le caracteriza nuevamente una actitud irresponsable y la falta de autocrítica.

Continúan a lo largo de este intenso lunes informativa y políticamente hablando tras esa declaración institucional de Pedro Sánchez que, tras cinco días de profunda reflexión, ha decidido no dimitir. Y lo hace, tal y como ha quedado reflejado en su discurso, lo hace para no darle la razón y que no se salgan con la suya los que le critican. Lo de gobernar bien, no mentir y no aliarse con cualquiera por puro interés es secundario.

Han sido muchos los miembros del Partido Popular los que han reaccionado a la noticia del día. Desde su presidente Alberto Núñez Feijóo hasta diferentes presidentes autonómicos como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el aragonés Jorge Azcón han dado su opinión al respecto. Ninguno se ha mordido la lengua y tampoco lo ha hecho otro de los barones del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que como de costumbre no se ha andado con rodeos con el todavía presidente del Gobierno central.

Y es que el máximo dirigente de Castilla y León tiene claro que Sánchez se ha vuelto a reír de los españoles en otro ejercicio de irresponsabilidad política y social. Todo ello en un discurso en el que ha faltado, como viene siendo también habitual, autocrítica, y ha sobrado, otra vez, victimismo.

Sanchez ha sumido al país en un desprestigio sin precedentes y se ha reído de todos los españoles. Sigue sin dar explicación alguna, su tiempo ya ha pasado.



Como presidente de #CastillayLeón voy a seguir defendiendo la libertad de prensa y a los jueces como pilares básicos de la… pic.twitter.com/wDmcqKdfuz — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) April 29, 2024

Lo ha hecho en una comparecencia ante los medios antes del Pleno de las Cortes en el que se debate el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para este 2024. En la misma también ha expresado que el mensaje de Sánchez ha estado plagado de "resentimiento desde la lucha contra el que no piensa igual". Un aspecto que considera demuestra que está "desacreditado" para seguir al frente de España.

Es una vergüenza que los españoles no nos merecemos, si le quedara dignidad hubiera dado hoy explicaciones a todos los españoles de los motivos reales de su ausencia

Por todo ello ha querido dejar claro que desde su posición como miembro del Partido Popular y como presidente de la Junta de Castilla y León mantendrá su defensa a la "libertad de prensa, de los medios de comunicación y de los jueces como pilares básicos de la democracia ".

“Frente a la política del espectáculo desde Castilla y León ofrecemos política serena, sensata, que ofrece certidumbre y estabilidad. Sánchez se ha reído de todos los españoles", ha zanjado un Mañueco que aunque vería con buenos ojos convocar una Conferencia de Presidentes -que no se da desde hace dos años- lo más importante y necesario es que Sánchez de explicaciones primero a los españoles y no se ría de ellos ni les tome por tontos.