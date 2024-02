El finestratí Jordi Llorca Llinares, Premio Goya a la mejor película documental

El Premio Goya es el máximo reconocimiento del cine español y, por primera vez un finestratí, Jordi Llorca Llinares, está en el equipo de producción distinguido con este galardón.

El finestratí Jordi Llorca Llinares ha hecho historia al lograr el Goya a la Mejor Película Documental por “Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías” en la 38ª edición de estos premios. Dirigida por Claudia Pinto, el documental cuenta la historia de la conocida actriz, Carme Elías, diagnosticada de Alzheimer.

El Premio Goya es el máximo reconocimiento del cine español y, por primera vez un finestratí, Jordi Llorca Llinares, está en el equipo de producción distinguido con este galardón junto a Claudia Pinto Emperador, Iván Martínez-Rufat, Joana M. Ortueta, Óscar Bernàcer y Pilar Llorca. La producción también ha logrado el Premi Gaudí 2024 en la XVI edición de estos premios que otorgó la Acadèmia del Cinema Català el pasado 4 de febrero.

“Desde Finestrat nos sentimos muy orgullosos de que nuestro vecino, Jordi Llorca Llinares, haya conseguido este premio. Es la 1ª vez que un finestratí logra un Goya, máximo reconocimiento del cine español. Desde aquí le hacemos llegar nuestra felicitación sincera por este galardón que seguro que impulsa la promoción de la película y el reconocimiento del público”, señaló el alcalde, Juanfran Pérez Llorca.

Producida por Nakamura Films y Sin Rodeos Films “Mientras seas tú” es un documental que invita a vivir el presente, una dedicatoria de amor y de amistad de la directora Claudia Pinto hacia su amiga, Carme Elías, desde que le diagnostican que padece esta enfermedad.

El finestratí Jordi Llorca Llinares lleva más de 20 años trabajando en la producción cinematográfica. Entre sus trabajos se encuentran títulos como "La casa" (2021), "Asamblea" (2019), "El hombre que embotelló" (2016), "Here come the sun" (2019) y "Bikini, una historia real" (2014).