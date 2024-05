'Pinchazo' en la concentración para pedir la reversión del Hospital del Vinalopó

La Plataforma por la reversión del Vinalopó había organizado una protesta que intentaba rodear las instalaciones del centro, sin embargo, a penas han acudido un centenar de personas.

'Fracaso', así se podría calificar la protesta llevada a cabo hoy frente al Hospital del Vinalopó organizada por la La Plataforma por la reversión del Vinalopó que pretendía rodear el centro para exigir para exigir la reversión a la gestión pública del Departamento de Salud Elche/Elx-Crevillent. A esta reivindicación estaban convocados vecinos de las localidades de Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, sin embargo, apenas han acudido un centenar de personas.

La manifestación se suma a las reivindicaciones que lleva a cabo la plataforma, desde su creación hace unos meses, para exigir al gobierno de la Generalitat que asuma la gestión pública de la sanidad de esta parte de la población a partir del año que viene, que es cuando acaba el contrato con la empresa concesionaria, Ribera Salud.

Esta misma semana, integrantes de la plataforma trasladaron sus reivindicaciones a la ministra de Sanidad, Mónica García, y le solicitaron derogar por completo la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que "abrió la puerta a los modelos concesionados de la sanidad en todo el país".

Mazón insta a aparcar ideologías

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido los "muy buenos números" del Hospital del Vinalopó —gestionado por Ribera Salud— y ha pedido "aparcar la ideología" y apostar por la "eficiencia" sanitaria. "El debate no es si gestión directa o gestión indirecta; el debate es si hay gestión eficaz o no hay gestión eficaz", ha aseverado.

Al respecto, Mazón ha afirmado que el Consell está "encantado de hablar con todo el mundo", después de que la plataforma afeara que ningún miembro de la Generalitat se había reunido con ellos, y ha sostenido que la importancia es la eficiencia del servicio.

"A mí no me importa quién preste un servicio público —si es de manera directa o si es en colaboración público-privada—, si beneficia al ciudadano; si no implica más gasto, sino que implica más eficiencia, mejor atención. Esto es lo que me importa a mí", ha sostenido.

Al respecto, ha defendido que el Hospital del Vinalopó "está haciendo muy buenos números, siempre está en el top 3 de los hospitales de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, está manteniendo unos buenos niveles", pero ha apostado por "seguir trabajando y ayudando a que todavía puedan mejorar aún más".

"Para mí, la importancia de verdad de la sanidad es la gestión eficiente. Y, si podemos echar mano de otros recursos para que nos ayuden y para que nos mejoren, muy bien. Creo que el problema es el prejuicio. El prejuicio genera más listas de espera y la eficacia ayuda a reducirlas", ha enfatizado Mazón. "Se trata de aparcar la ideología y ponernos en marcha de la eficiencia, de la asistencia, del servicio, de la gestión, con todos aquellos recursos que puedan ayudar en la administración. En Manises (Valencia) hemos decidido optar por una gestión directa, porque pensamos que sí que lo podíamos mejorar, y en Dénia (Alicante) también. Pero sin ningún tipo de prejuicio", ha reiterado.