Reflexiones televisadas

Feliz fin de semana. Aprovechen estos últimos días de abril para "reflexionar", tal y como hace el Presidente. Avisen en sus empleos que estarán en casa para ir pensando si les conviene o no seguir trabajando. Eso es un lujo que quizá ustedes no se pueden permitir. Sólo el Presidente lo puede hacer, porque es un servidor público y eso es algo así como tener permiso para cualquier cosa.

Dicho esto, no se crean que él tiene dudas. Su único objetivo era éste. Estar en los periódicos durante los cinco primeros días de campaña electoral de Cataluña. Como ustedes ya están viendo, los sondeos denotan que está subiendo la intención de votos al PSOE.

El victimismo hace ganar relevancia, en este país. Somos de empatizar con la víctima, siempre. Así que, cuando ustedes estén leyendo estas líneas, ya sabrán que la calle Ferraz se lleno de personas, con banderitas del PSOE y que fue un milagro que se contuvieran y no se dirigieran a la sede del PP a lanzarles insultos y exabruptos. Porque, como todos saben, ha sido el PP, para ellos la ultraderecha, el que ha provocado que el Presidente se encuentre mal y tenga que "reflexionar".

Desde muy joven aprendí a meditar, lo que me lleva, todos los días, a tener un tiempo de meditación y reflexión. Él, el Presidente, no lo ha debido hacer a diario y ahora se lo coge todo seguido.

Hay un viejo dicho que es: "Cuando muere un Papa, hasta los sacristanes se frotan las manos", en alusión a las posibilidades de ascenso que se producen, ya que van quedando huecos en los distintos estratos de la jerarquía. Aquí, en este caso, algunos políticos ya piensan en que si dimitiera Sánchez, ellos estarían ahí para sustituirlo. Se barajan nombres como el de Montero. Yo me quedo con la idea de que el lunes no habrá cambios sustanciales. Todo lo más, decidirá ser un "nuevo Presidente", que va a poner medios para que el poder Judicial no le haga reflexionar mucho en el futuro.

El PP, y en su nombre Feijóo, ha dicho que él estará dispuesto para presentarse como candidato a Presidente del Gobierno, en caso de que fuera necesario. Un absurdo, porque con el cuadro de partidos que tenemos en la actualidad, ya sabemos el resultado. No hace falta gastarse en esto, hay que seguir haciendo oposición y dejar que sigan los acontecimientos.

De las cosas inusuales en las que se ha visto envuelto este episodio de "La reflexión de Pedro", está la forma en que se ha comunicado con los españoles. Ha sido enviando un carta que se ha difundido en Redes Sociales. Esto y recibir al Rey con las manos en los bolsillos, son las dos formas menos protocolarias que he visto, de tratarse a sí mismo un Presidente de Gobierno. Yo soy de los que piensan que "las formas" son muy importantes, porque dan valor al "fondo" de cualquier cuestión. Si alguien tiene dudas, que envuelva en papel de periódico arrugado un regalo y lo entregue. Observará que el regalo pierde gran parte de su valor. Pues así son las formas respecto al fondo.

Para que nadie piense que los Ministros están en "suspensión de empleo y sueldo", todos salen diciendo que ellos están trabajando mucho, aunque el Presidente esté reflexionando. Total, un paripé que ya nadie se cree.

No les canso más con esta telenovela que estamos sufriendo los españoles.

Yo ya lo tenía claro, pero esta semana la vida me envió una nueva lección de que lo importante en la vida tiene que ver con nuestros seres queridos, con disfrutar del momento, con entregarse a los demás. Estas tonterías sobre las que no tenemos ningún control, como la reflexión del Presidente, no merecen la pena, no dediquemos a esto ni un minuto de preocupación.

Amen, besen y abracen a los seres queridos y, sobre todo, perdonen, olviden y dejen atrás lo que no aporta.

Festejen el fin de semana con una copa de vino a la salud de los que están y de los que se fueron y nos dejaron el corazón lleno de cariño y amor.

En el Levante tendremos buen tiempo. En la Mancha se preparan las fiestas de mayo, la más popular la de San Isidro.

Como siempre, servidor de ustedes... Sergio Morales Parra