Black Eyed Peas, protagonistas del festival 'Brilla Torrevieja'

La tercera edición del esperado festival está en pleno auge con la participación estelar de Black Eyed Peas, quienes encabezan el cartel.

El Festival 'Brilla Torrevieja' tira la 'casa por la ventana' con el mítico grupo Black Eye Peas como cabezas de cartel. El concierto tendrá lugar el 11 de agosto y marcará uno de los cuatro únicos shows que la banda dará en España este año.

La semana de eventos musicales también contará con las actuaciones de Abraham Mateo el 10 de agosto, Loquillo el 12 de agosto y Kidd Keo el 13 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja, según informa la organización en un comunicado oficial.

Black Eyed Peas, con nueve álbumes de estudio y seis premios Grammy, regresa a España para presentar su más reciente disco 'Elevation', el cual incluye colaboraciones con reconocidos artistas como Anitta, Shakira y Daddy Yankee. Con más de 40 millones de oyentes mensuales en Spotify y éxitos mundiales como 'I Gotta Feeling', 'The Time' o 'Girl Like Me', la banda presentó tan solo cuatro conciertos en España en 2023, siendo este uno de ellos.

ABRAHAM MATEO

Abraham Mateo, una de las jóvenes estrellas más destacadas de España, con solo 24 años de edad y 14 años en los escenarios, revelará su actuación el 10 de agosto. Sus canciones, que fusionan influencias musicales que van desde el pop y el reggaetón hasta el R&B y la instrumentación tradicional española, son instantáneamente reconocibles.

LOQUILLO

Loquillo, icónico cantante de rock que saltó a la fama como vocalista del grupo "Loquillo y los Trogloditas", también se unirá a la edición de Brilla Torrevieja. El artista, que comenzó su carrera en solitario en 2008 y ha continuado creciendo desde entonces, interpretará sus temas más emblemáticos, deleitando a sus seguidores. Con más de once álbumes en solitario, Loquillo siempre ha sorprendido con su estilo único y su actitud desafiante.

KIDD KEO

Kidd Keo cerrará la semana de actuaciones musicales el 13 de agosto. Con éxitos como 'Dracukeo', 'Touchdown' o 'Lollypop', caracterizados por sus letras limpias y rimas, el artista alicantino se ha convertido en uno de los traperos más populares en España, además de tener un impacto en Sudamérica y Estados Unidos.

El festival concluirá su tercera edición con las actuaciones de Galder Varas el 15 de agosto e Israel Fernández y Diego del Morao el 16 de agosto.