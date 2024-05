Puente considera que la segunda pista del Aeropuerto "no es necesaria"

El ministro de Transporte defiende la postura de las aerolíneas y considera que otros aeropuertos, como Londres-Gatwick, mueven 35 millones de pasajeros con una sola pista.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha posicionado junto a las aerolíneas que consideran innecesaria la construcción de una segunda pista en el Aeropuerto de Alicante. Sin embargo, el responsable del área, afirma que con la ampliación la capacidad de las infraestructura aumentará hasta los 26 millones de pasajeros al año, reafirmando su idea de que el crecimiento no va asociado a una segunda pista, poniendo de ejemplo el Aeropuerto de Londres-Gatwick, que mueve 35 millones con una sola pista.

En este contexto, durante su intervención en el Foro 'Conexiones e infraestructuras para Alicante', ha insistido en que "de momento" no se llevará a cabo la segunda pista, pero ha insistido en que "no quiere decir que no se haga cuando se considere necesario". "Ahora mismo, las aerolíneas no la consideran necesaria", ha enfatizado, al tiempo que ha insistido en que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) "se ha pronunciado claramente en el sentido que considera que no es necesaria hacer la segunda pista" en el aeropuerto de Alicante.

"Los números dicen que tenemos margen de crecimiento, a diez millones de pasajeros más. Si fuera necesaria una segunda pista, no hay ninguna razón para oponerse", ha asegurado Puente.

En este sentido, ha destacado el anuncio de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) sobre que iniciará en el último trimestre del año la licitación del proyecto de ampliación del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, a la que se destinarán más de 600 millones de euros —que serán más de mil millones al sumar la ampliación del aeropuerto de Valencia—, con el objetivo de "tener más capacidad para más viajeros".

Al respecto, ha afirmado que la ampliación del Aeropuerto de Alicante permitirá crecer de 16 millones de viajeros anuales a 26 millones. "Si se detectara que para crecer debe ser cubierta con nueva pista, no hay ningún problema, ninguno", ha sostenido Puente.

"Lo que se va a hacer es dotar de terminal, de más líneas, más capacidad y ser capaces de crecer en operaciones. En eso estamos trabajando. No tengo ninguna razón para no ayudar a esta tierra si puedo hacerlo y es necesario lo que se plantea", ha señalado.

Más 'fingers', mejoras en la terminal y mejores zonas de maniobra

Tras su reunión con el alcalde de Alicante, Luís Barcala, Puente ha vuelto a insistir en que, a pesar de no estar en contra de la ampliación, los técnicos de Aena y las aerolíneas consideran que no es necesaria para sacar el máximo rendimiento al aeropuerto.

"Vamos a atender las áreas que el aeropuerto necesita, de las que necesita crecer y necesidad mejorar para crecer el número de pasajeros. No es la pista. No es que tengamos nada en contra de ampliar pista o de construir una nueva pista, si fuera necesaria así sería. Pero lo que los técnicos de Aena nos dicen que, para crecer en pasajeros, la inversión que se precisa en este momento es la de una ampliación de terminal existente con nuevos 'fingers', con mejores zonas de maniobra que nos permitan sacarle mucho más jugo a la pista que ya tenemos", ha precisado.

Variante Torrellano

Por otra parte, consultado por la conexión de Alicante con el Aeropuerto a través de la Variante de Torrellano, el ministro ha asegurado que es "una prioridad" para el Mitma. "Vamos a poner el turbo para tenerla en marcha lo antes posible. Vamos a poner toda la carne en el asador para que la Variante vaya lo más rápido posible", ha subrayado, aunque no ha querido comprometer plazos.

Así, ha explicado que trabajan en el estudio informativo y que están planteando soluciones en determinados asuntos de la mano de la Generalitat y, posteriormente, se iniciará la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Puente ha sostenido que la Variante de Torrellano supondrá una "transformación" para la ciudad de Alicante, que considera que debe ir "más allá" con la mejora de los accesos al puerto y la integración de las vías de Benalúa. "Queremos liberar estas vías y, por eso, después trataremos con el Ayuntamiento los convenios pendientes con ADIF. Hemos venido con propuestas", ha avanzado.