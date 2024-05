Enrique Martín: "la piratería industrial cuesta 5.700 millones al año en España"

El abogado repasa los retos de las patentes y marcas industriales ante el I Congreso Internacional de Diseño para difundir las herramientas legales de protección necesarias

El abogado Enrique Martín, presidente de la comisión de Propiedad Propiedad Industrial de la Cámara de Comercio de Alicante, desgrana para ESdiario los secretos del primer Congreso Internacional de Diseño que la ciudad acogerá los próximos 16 y 17 de mayo, días en los que varios expertos de un sector clave en la provincia se darán cita para para difundir las herramientas legales de protección de esta estrategia de diferenciación clave de nuestra industria.

- ¿Cuál es el enfoque principal de este congreso internacional sobre diseño y propiedad industrial y qué lo hace diferente?

El diseño, como todos los derechos de propiedad intelectual, tiene múltiples caras: es resultado de una actividad creativa -el diseñador es tan “autor” como lo es el creador de obras plásticas-, es también una herramienta de la estrategia empresarial y, finalmente, es un título jurídico. El valor diferencial de este congreso es que aborda estas tres dimensiones del diseño, convocando a diseñadores, a empresarios de industrias innovadoras, y a jueces, funcionarios y abogados implicados en su protección y defensa.

- ¿Cuáles son los temas de actualidad más relevantes que se abordarán en el congreso y por qué son importantes para la comunidad empresarial y legal?

No estamos interesados en promover debates teóricos, que encajan mejor en otros foros. El nudo del I Congreso Internacional de Diseño consiste en mostrar la importancia económica de esta figura y refutar su consideración de derecho menor dentro de la propiedad industrial. De hecho, según investigaciones de la EUIPO, los sectores intensivos en diseños contribuyen al 12,9% del empleo y al 15, % del PIB en la UE. Asimismo, pondremos el foco en explicar cómo se protege el diseño en las Oficinas, los Tribunales y las Aduanas. Finalmente, analizamos qué impacto tiene en los sectores más creativos, incluyendo no solo las industrias consolidadas de nuestra Comunitat Valenciana (como el textil, el juguete o el calzado), sino también la industria audiovisual, aprovechando el relanzamiento estratégico de Ciudad de la Luz.

- ¿Qué perfil de expertos y líderes del sector estarán presentes como ponentes o panelistas en el congreso?

Tanto el formato como los contenidos del I Congreso Internacional de Diseño permiten una interlocución directa entre todos los actores del “sistema de competencia por diseño”. Contamos con ponentes de lujo: empresarios, equipos de diseño, abogados especializados, profesores de Derecho, magistrados (Tribunal de Marcas, Audiencia Provincial y Audiencia nacional), oficinas de registro (EUIPO y OEPM) y Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

- ¿Puede combatirse la piratería en un entorno empresarial cada vez más globalizado y digitalizado?

Es necesario seguir avanzando en la estandarización de las legislaciones nacionales: no puede haber niveles de protección distintos en un mundo global, porque son las rendijas por donde se cuelan los falsificadores. Hay que reforzar los mecanismos de detección temprana en Aduanas de producto infractor; el sistema funciona bien con las marcas, pero no funciona en absoluto con el diseño. Finalmente, la represión penal de los delitos contra la propiedad industrial es completamente inoperante. Tenemos una excelente justicia civil-mercantil, a la que sólo le falta disponer de recursos suficientes, pero no podemos renunciar a la respuesta penal en los casos más graves.

- ¿Cómo se puede acabar con la piratería?

La piratería industrial compromete la subsistencia de las empresas innovadoras, que cumplen escrupulosamente la ley, contratan trabajadores cualificados y pagan sus impuestos, desincentivando la generación de valor a través del marketing y la I+D+i. El informe de SICPA dado a conocer en enero de 2024, estima que, solo en nuestro país, las falsificaciones causan pérdidas directas de ventas de 5.700 millones de euros al año y destruyen 44.700 empleos. En toda la UE, las pérdidas ascenderían a 50.000 millones de euros al año y 416.000 empleos.

Por la magnitud del problema, la lucha contra la piratería no puede cargar sobre los hombros de los empresarios. Son los Estados, con sus propios medios y en coordinación con las Organizaciones y Agencias internacionales, los que deben poner límites a los estados cómplices. Además, es importante poner coto a la venta de falsificaciones en Internet, corresponsabilizando a las plataformas y proveedores de servicios en línea, como está haciendo la UE con su nuevo Reglamento de servicios digitales.

- ¿Qué problemas en materia de regulación del diseño están afectando actualmente a las empresas y cómo se explorarán durante el evento?

A mi juicio, es preciso mejorar la eficacia de la protección legal del diseño frente a la competencia ilícita: es necesario afinar los medios para que las empresas creativas obtengan una tutela judicial rápida y una indemnización acorde al perjuicio sufrido. Por otro lado, desde el punto de vista jurisprudencial, sería conveniente determinar el umbral de esfuerzo creativo necesario para calificar un resultado como “diseño” protegible con las herramientas de propiedad industrial, en especial a la luz de la IA, y las condiciones en que puede recibir doble protección como “obra” por medio de derecho de autor.

- ¿Cuál es el papel de la propiedad industrial en la competencia empresarial?

En el mercado global, o eres más barato o eres diferente a tus competidores. En el primero de los casos, no hay fidelización del consumidor ni barreras de entrada frente a competidores de países con menores costes, a menudo obtenidos con regulaciones laxas. Pero la competencia por diferenciación, como es el caso del diseño aplicado a productos y servicios, es rápidamente anulada si no es posible proteger la propiedad industrial. De este modo, los empresarios deben alinear sus estrategias de negocio con las normas o instituciones que les ofrecen puerto seguro frente a los competidores: la Ley se convierte en una herramienta competitiva, un elemento más de la “mezcla de marketing”, junto con las decisiones de producto, precio, canal y comunicación.

- ¿Cómo se abordan las nuevas tecnologías y tendencias en el diseño en las discusiones y actividades del congreso?

El I Congreso Internacional de Diseño aborda el fenómeno de la actividad creadora del diseño y su relación con las nuevas tecnologías – por ejemplo, la inteligencia artificial-. Es un debate interesante, porque es difícil definir qué umbral de aportación humana es necesaria para que se estime la existencia de un autor y, por ende, de una obra protegible. También, desde el otro lado, para evitar que la IA permita el aprovechamiento indebido de la creatividad de terceros.

- ¿Qué le gustaría conseguir con esta primera edición del congreso?

Queremos que se compartan estrategias y mejores prácticas pero, sobre todo, promover el conocimiento recíproco y la colaboración entre diseñadores, empresas, expertos y autoridades relevantes del sistema de innovación basado en el diseño.