La pirotecnia: el enemigo del mejor amigo del hombre

La veterinaria Marta Areso expone las claves sobre el modo de actuar de las personas a cargo de mascotas en el momento en el que la ciudad se echa a la calle con petardos

Las Fallas de Valencia, las Hogueras en Alicante y las Fiestas de la Magdalena de Castellón tienen en común múltiples factores. Uno de los más significativos es el factor pólvora, el cual es un elemento central en estas festividades tradicionales de la Comunidad Valenciana. La presencia de la pólvora en estas celebraciones tiene un trasfondo histórico y cultural, donde la tradición pirotécnica tiene una larga trayectoria. Estas festividades se caracterizan por la espectacularidad de sus eventos pirotécnicos y la emoción que generan en los participantes y espectadores. Sin embargo, es importante destacar que el uso de la pólvora debe realizarse de manera segura y cumpliendo con las normativas establecidas para prevenir accidentes tanto con personas, como con sus mascotas.

Marta Areso es veterinaria del área de emergencias y cuidados intensivos en el Hospital Veterinario AniCura Aitana.

P: ¿De qué manera inciden esas tracas, esos petardos que se tiran en numerosas festividades de la Comunitat Valenciana, en la vida de los perros y gatos?

R: Tanto los perros como los gatos tienen el oído más desarrollado que el nuestro, por lo tanto son más sensibles al ruido. Ruidos que percibimos como fuertes, ellos lo perciben más fuerte que nosotros. Al percibir estos ruidos más fuertes, los que sienten ansiedad o miedo es porque están percibiendo ese ruido como un peligro. Esto desencadena una serie de consecuencias, ya sea a nivel de ansiedad, de comportamiento como también una serie de daños físicos que pueden ocurrir a consecuencia de esa ansiedad que experimentan. Es algo muy importante a tener en cuenta porque puede tener repercusiones graves.

P: Hablemos de la ansiedad, ¿hasta qué punto puede generar un estado de ansiedad a una mascota que acaba de escuchar el lanzamiento de un petardo?

R: Esto depende un poco de la mascota. Hay mascotas que son mucho más sensibles que otras al ruido y tienen un episodio de ansiedad más severo que otros. Tenemos por un lado esas consecuencias a nivel comportamental, la ansiedad que les provoca escuchar estos ruidos tan intensos, como otras consecuencias a nivel físico. Por ejemplo, cuando escuchan un ruido de este nivel y lo perciben como un peligro, pueden intentar huir del sitio en el que están. Si están en una casa, pueden precipitarse a través de la ventana o del balcón. Si están en la calle paseando con su propietario, pueden escaparse y al escaparse pues pueden atropellarles o sufrir algún tipo de daño o simplemente desaparecer. Además hay algunos pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica como pueden ser los pacientes cardiópatas o epilépticos, en los que sus síntomas pueden verse exacerbados por este episodio.

P: ¿Cuáles son las medidas que se podría recomendar a los tutores para prevenir estos sucesos?

R: Las medidas en cuanto a la ansiedad que sufren estos animales son recomendaciones bastante básicas e intuitivas. La actitud del tutor en estos episodios, en los que el animal está escuchando ese ruido intenso de la pirotecnia, tiene que ser serena. El tutor debe estar tranquilo y transmitirle esa tranquilidad al animal.

Tienen que dejar que el animal esté tranquilo y solamente hacerle caso si les busca. Si no, tienen que dejarlo lo más tranquilo posible. Eso sí, siempre tendrán que acompañarle. Tienen que estar con él en el momento de los petardos. Ni castigarle en el caso de que manifieste de una forma exagerada su ansiedad hacia los petardos, ni tampoco acariciarles o premiarles, ya que esto puede reforzar incluso su conducta no deseada.

Otra cosa que también es muy importante es que tengan su sitio seguro en casa. Hay algunos perros o gatos que ya tienen su cama en alguna casa, hay algunos tutores que pueden usar el transporte del animal, que es un sitio con un espacio reducido que generalmente está más oscuro y en el que pueden sentirse un poquito más protegidos. Pero hay algunos animales que prefieren refugiarse debajo de la cama. La idea sería ponerles ahí una zona lo más confortable posible.

P: Las medidas que pueden realizar los tutores para que sus mascotas rebajen esos niveles de ansiedad y de nerviosismo, solo pasan por acciones y actitudes, sin embargo, ¿hay alguna sustancia que se le pueda dar a modo de calmante para perros o gatos?

R: Eso hay que evitarlo en la medida de lo posible, porque al final son fármacos que producen un efecto sedante y que el propietario no va a poder modular el efecto que tiene. No es lo ideal inicialmente, ante un peligro, sedar a los animales con ese tipo de fármacos. No obstante en el caso de pacientes en los que tienen una respuesta exagerada, que ya sabemos que les ha ocurrido anteriormente a este tipo de estímulos, incluso en los pacientes que hemos comentado anteriormente que ya tienen una enfermedad crónica sí que hay fármacos que se pueden administrar. También hay plantas medicinales que pueden generar ese estado de relajación. Pero eso hay que dejarlo para un plan B, por así decirlo, si las medidas iniciales no funcionan. Puede ayudarles, también, tener algo de música en el fondo o la televisión. Por supuesto que la zona esté alejada de las ventanas y pueden cerrar las persianas y las ventanas.

P: ¿Existe algún tipo de terapia alternativa para paliar está ansiedad?

R: Sí, las realizadas por etólogos, es decir, por estudiantes que estudian comportamiento animal. Son terapias de desensibilización. Consiste en exponer al animal a pequeñas dosis de estos ruidos. En primer lugar, sonidos muy leves, luego ir subiendo el sonido para que el animal se acostumbre a ello y no lo relacione con un peligro y por lo tanto no manifieste luego como ansiedad.

P: ¿Qué importancia adquiere el hecho de sacarlo a pasear en días de fiesta, en los que las calles se inundan de petardos?

R: Adquiere una gran importancia el hecho de que el día en el que van a ocurrir los petardos que los paseen a la primera hora o justo antes de que ocurra. No obstante, anticipándonos a esto, los perros tienen que estar bien atados para que en caso de que alguien se lo ocurra tirar un petardo, no se puedan escapar. Y por supuesto estar bien identificados.

P: ¿Qué pasaría si un tutor va paseando tranquilamente su mascota o mismamente está la mascota en su casa y a causa del lanzamiento de petardos fuera o alrededor de la casa, el perro se tira por la ventana o le da un ataque de ansiedad y termina falleciendo?

R: Depende de lo que le haya ocurrido. Si el paciente se ha tirado por la ventana, pues hay que tratarlo como un paciente politraumatizado. Es decir, tienen que acudir inmediatamente al hospital, tanto si ven que el animal tiene algún síntoma como si no, porque los síntomas pueden no ser percibidos por los propietarios e incluso pueden aparecer después. Entonces, esos pacientes politraumatizados hay que verlos en el centro, hacerles una evaluación inicial y supervisarlos.

Si es un paciente politraumatizado, tiene que consultar a un veterinario en ese momento. Si es un paciente que está teniendo un estado de ansiedad, pero que tiene una enfermedad que desemboca en un estado convulsivo, los tutores tienen que actuar también, tienen que parar esa convulsión. Entonces, los pacientes que son epilépticos están acostumbrados a ese tipo de episodio de convulsiones, tienen en casa los trabajos para poder parar esa convulsión y en el caso de que eso no fuera así, igualmente tienen que acudir de urgencia al centro para que nosotros podamos actuar. Igualmente, en los casos de los cardiópatas, los tutores pueden llamarnos y nosotros les hacemos unas recomendaciones antes de acudir al centro.

P: ¿El tutor podría denunciar de algún modo el lanzamiento de esos petardos si acaba 'matando' a su mascota? ¿O ante la ley está desprotegido?

R: Eso yo concretamente no te lo puedo decir, yo creo que no se puede hacer nada porque si no todas las asociaciones animalistas lo hubiesen hecho ya, porque es verdad que es un problema que en la Comunitat Valenciana está a la orden del día y hay mucho enfrentamiento entre tutores y gente que está a favor de la pirotecnia.

No sé si hay alguna norma o ley que haga que solamente se puedan tirar en determinados sitios de la ciudad para evitar que los perros tengan estas consecuencias que es que los perros viven en todos los domicilios, entonces me costaría creerlo. Yo creo que no se puede tomar ninguna acción legal en caso de que a tu animal le pase algo por la pirotecnia.

P: Por último, ¿cuáles son las demandas desde el colectivo veterinario hacia las familias poseedoras de mascotas?

R: Siempre que se pongan en manos de profesionales. Siempre que tengan dudas acerca de cómo afrontar este tipo de episodios, que consulten con un veterinario que le dará todas las recomendaciones que pueden ayudar de una forma mucho más tranquila y mejor y que por lo tanto tengan repercusiones no tan graves no solamente en el momento sino luego ya en la vida del animal porque luego hay pacientes que con cualquier fluido se sobre estimulan, por así decirlo, precisamente por el episodio traumático que tuvieron.

También consultar siempre con los veterinarios las opciones y por supuesto no medicarlos por su cuenta. Es cierto que estos fármacos de los que te he hablado no se pueden conseguir en un centro que no sea veterinario y requieren una prescripción médica. Pero si tienen acceso a estos fármacos por alguna razón, que no los usen sin saber si realmente pueden hacerlo de una forma segura en su animal o no, porque son fármacos que pueden tener efectos perjudiciales que ellos no estén preparados para tratar.

Tampoco enfrentarlos a las fobias, si deciden que quieren intentarlo con una de estas terapias que se pongan en contacto con un etólogo, pues seguro puede ayudarlos mucho mejor. Y luego, lo de la identificación también es importante, que identifiquen a sus animales porque en un momento de ansiedad pueden darles un tirón y perderlos y que desaparezcan. Entonces la única forma de encontrarlos será si están bien identificados.

Recapitulando, concienciar un poco a los tutores de que tienen que prepararse ellos también para poder ayudar a su animal y que intenten buscar la información de su veterinario que al final es el experto y es el que puede recomendarle lo mejor.