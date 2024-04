Las lluvias traen la mayor cantidad de agua a Valencia desde septiembre

El 'cap i casal' ha registrado este lunes un total de 16,1 litros por metro cuadrado de lluvia hasta las seis de la tarde, su récord en 24 horas de los últimos siete meses.

Com dice el refranero valenciano "plou poco, però per a lo poc que plou, plou molt". Este podría ser el resumen de la lluvia que hoy a cubierto la ciudad de Valencia. El 'cap i casal' ha registrado un 'récord' que, lejos de ser positivo, refleja una situación preocupante, es la primera vez, tras más de siete meses, que la ciudad registra un total de 16,1 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas. "No es mucho, pero es la mayor cantidad registrada en 24 horas en la ciudad desde el pasado 19 de septiembre", señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en redes sociales.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, durante este lunes las lluvias débiles en un momento u otro del día han afectado a todo el territorio. De momento se han acumulado 17,2 litros por metro cuadrado en Enguera; 16,7 en el observatorio de la Universitat Politècnica de València (UPV); 16,1 en València; 14 en Cortes de Pallás; 11,6 en Fanzara; 11,2 en Alcalà de Xivert, o 10,2 en Manises.

Por debajo de 10 l/m2 han quedado los registros de las localidades de Traiguera (9,6), Tibi (9,4), Torreblanca (8,6), Villalonga (8,2), Bicorp (8), Sagunt (7,2), El Puig (7), Xàbia y Fredes (6,4) o Barx (5,4).

Y menos de cinco litros por metro cuadrado se han acumulado en Castelló de la Plana (5), Castellfort (4,8), Turís (4,6), Morella y Orihuela (4,2), Zarra (4), Montanejos (3,8), Benidorm (3,6) o Alicante (2,2).