Toni Pérez retira la palabra a una diputada de Vox tras su 'patinazo'

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, hace gala de unos valores democráticos firmes al retirar la palabra a la diputada de Vox al no respetar el debate

Uno de los últimos puntos a abordar del pleno ordinario de noviembre en la Diputación de Alicante, era la aprobación de una moción conjunta formulada tanto por PP, PSPV y Compromís, con motivo del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. En las intervenciones, los portavoces de los 3 partidos que firmaron la moción han lamentado que esta propuesta viniera como moción y no como declaración institucional. Eso significaría que todos los diputados estarían de acuerdo en dicha propuesta, pero no ha sido así ya que le grupo Vox ha rechazado participar en esta idea conjunta.

Pérez, firme por la democracia sin importar los colores

Ha habido un turno de intervenciones de los partidos para abordar y debatir la propuesta llevada a cabo como moción. Era el turno de la diputada Gema Alemán, de Vox, cuando en vez de explicar por qué no se ha sumado a esa posible declaración institucional, ha empezado a hacer lectura del programa de su partido en relación con el rechazo a la nomenclatura 'violencia de género'. Una vez que ha sobrepasado el límite de tiempo, Toni Pérez le ha instado a respetar el tiempo y a centrar el tema del que se estaba debatiendo. A continuación, Alemán ha proseguido con la lectura del programa y Pérez le ha cortado una segunda vez, con tono más serio: "Si usted propone puntos, tiene que hacer una enmienda a lo que se está elevando al pleno. Haga usted una moción con todo ese contenido, la somete al pleno ordinario y se debatirá en el orden del día del pleno".

Si tiene una propuesta, tiene todas las garantías para elevarla a pleno y someterla a votación. De su texto se pueden sacar 15 mociones distintas. Ninguna de ellas, tienen que ver con la celebración del 25N

Finalmente, tras esa intervención de Pérez, Alemán una tercera vez continuaba leyendo su papel y se le ha retirado la palabra: "Señora Alemán, esperaba que esto no se produjera nunca, yo no quiero retirarle la palabra. Pero no va a proseguir. Si tiene una propuesta que elevar a pleno, tiene usted todas las garantías para elevarla y la someteremos a votación. De su texto se pueden sacar 15 mociones distintas. Ninguna de ellas, tienen que ver con la celebración del 25N". Palabras que han levantado un ligero runrún de aprobación por todos los diputados.