Un país de traca

El titulo de este artículo hay que tomarlo al pie de la letra. Solo hay que abrir la prensa diaria, ver los telediarios, escuchar las tertulias, con perfiles ideológicos clarísimos en todos los medios, para que se le pongan a uno a mil por hora los niveles de adrenalina, los de cabreo y los medidores de la estupefacción. Vamos a ir, uno por uno, de los pufos y las ridiculeces que recuerde, porque ya ni me paro a tomar nota para no tener que acudir a la consulta de Salvador Ruso, al que voy a convertir en mi cardiólogo de cabecera.

Los bancos. Esto es una banda bien organizada. Me tropiezo a un antiguo amigo, al que conocí cuando era aprendiz en un banco emergente. Cincuenta y seis años y prejubilado. Un señor con cincuenta y seis tacos es viejo para la banca que solo quiere niñas de 90-60-90 y lechuguinos de esos a los que les queda pequeños el traje. ¿De dónde se han sacado la moda de esos trajes que parece que el muerto era enano? Estrechos, marcando paquete, el camal por encima de los tobillos y las mangas más arriba de la muñeca. Y si llevas un traje de los de siempre, eres un antiguo. Mi amigo con cincuenta y seis años está prejubilado. Me gustaría saber quién paga esa juerga, porque si toda la prejubilación la paga el banco que prejubila, al final, la acabamos pagando todos y si la paga la Seguridad Social…lo mismo.

Los bancos han ganado más de veintiocho mil millones de euros el año pasado, pero si tú tienes quince mil metidos en ellos, pierdes cien euros al mes porque la cosa está muy mal y los rusos han invadido Ucrania. ¿Han devuelto algo de lo que les dimos cuando la crisis tremenda de finales de la década primera del siglo? Creo que ni un duro. Así ya se puede. Si pierdes, entre todos ponemos el dinero y si ganas te lo llevas tú. Bonita ecuación. La banca siempre gana, ya saben. Y cierran oficinas, y prejubilan y no atienden, y hay que hacer una carrera de informática para cualquier gestión – lo mismo pasa con las aseguradoras- , y si te haces un lío y no eres un informático quedas fuera del sistema porque ya saben la máxima de Lagarde y del ministro japonés: sobran viejos y tienen que ir muriéndose pronto para equilibrar la balanza de pagos. ¿No hay un ministerio de igualdad? ¿La igualdad es solo para un sector de la población en el que no se encuentran los de más de sesenta años? Hay que votar a la Unión Europea de Pensionistas a ver si estos, por ser los directamente interesados, son capaces de hacer algo al respecto.

Los trenes. Recordarán quienes lean mis artículos en ESdiario cómo he clamado pidiendo el cese del presidente de Renfe, el señor Isaías Táboas, historiador amigo de Ábalos y un inútil integral dirigiendo los trenes del país. Recuerden la aventura de un niño solo desde León hasta Alicante el día que cumplía 12 años. No había servicio de custodia de niños porque el tren llegaba a Alicante pasadas las 22,30 y a partir de esa hora los niños se evaporan y además la custodia de niños solo la hacen en preferente y no en los que viajan con la plebe. Para eso tenemos un gobierno socialpodemita. Ahora este señor, que sigue mandando en los trenes de España se ha vuelto a cubrir de gloria aunque ya han cesado a algún carguillo intermedio para calmar al populacho: todo el mundo sabe la orografía complicada que tienen Cantabria y Asturias – los trenes tardan tres horas en hacer ciento cincuenta kilómetros de León a Gijón o de Palencia a Santander cuando no se averían-. Estos señores han comprado unos trenes que no caben en lo mil y un túneles de la zona. Reuniones, expertos, economistas, ingenieros… y ahora sale la gente haciendo coña porque lo más fácil es medir el tren, medir el túnel y ver si entra. Como cuando te compras un sofá que mides el sofá y el hueco para evitar disgustos. Pues estos son como Gila, que le dieron en la guerra los cañones sin agujero. El amor de mi vida - casi se me olvidaba- se ha reído de lo lindo con este asunto. Anoche, se cayó del sofá con el ataque de risa y, por culpa de los trenes que no caben, perdimos una sesión erótico festiva y de uso del matrimonio. Habrá que pedir responsabilidades al Sr. Táboas. No sé, la veo últimamente como huidiza, como desentendida. No sé si le puede ser aplicable la máxima de Einstein.

Vamos ahora con el problema del siglo: solo cuando se dice si, se está diciendo sí. Es lo que en lógica se llama una tautología. Doña Irene Montero para quien la igualdad solo se refiere a mujeres y en la que no entramos, por ejemplo, los abuelos, que esos no cuentan para nadie, cree y se reafirma en que ella ha descubierto el Mediterráneo. Andan a la greña en el seno del Gobierno y hasta el propio Sánchez ha dicho: “Esta ley ha tenido efectos indeseados y me quedo corto”. Es lo que tienen las diarreas legislativas que también tuvieron Aznar y Rajoy. Acuérdense del papá de aquella pobrecita niña asesinada por un hijoputa pederasta, Mari Luz Cortés, cuyo padre fue promovido a senador o a diputado, metido con calzador en un equipo para hacer leyes contra esos crímenes y nombrado asesor del Partido Popular en materia de Justicia.

Con Franco recién muerto preparé unas oposiciones que me costaron cuarenta años de cárcel. Aprobé a la primera una oposición y la siguiente con lo cual mi sapiencia penal está, por lo menos, al mismo nivel que la del pastor evangélico popular. Ya en el año 76, vigente el código del 73, era delito, conforme al artículo 429 – recuerden que aprobé dos oposiciones- acceder carnalmente a una mujer usando fuerza o intimidación, si la mujer estaba privada de sentido o razón por cualquier causa o si era menor menor de doce años. Esas cuatro situaciones, Sra. Montero, implican TODAS ausencia de consentimiento y estaba castigado con reclusión menor que iba desde doce a veinte años. Usted ha montado un número importante y publicitario haciendo ver a los ignorantes que ha descubierto el delito de violación y Franco – al que yo considero un dictador intragable, según su código penal, era más feminista que usted- . No me voy a meter en más honduras porque me he tenido que estudiar no sé cuántos códigos penales - por la diarrea legislativa citada- y hace años, siendo director de la cárcel de Palma de Mallorca, me juré a mí mismo no leer nada que no fuese Historia de España y Novela Negra por aquello de que hay que dedicarse solo a lo que sea placentero y no a aguantar “ñordos” intragables, sobre todo a partir de cierta edad en la que el placer cuida el corazón y alarga la vida.

Hablando del corazón, ahora que está cerca el día de los enamorados. Me ha llegado a la mano un libro interesantísimo de ese que voy a nombrar cardiólogo de cabecera: Salvador Ruso. Este médico estudioso ha publicado un libro interesantísimo que presentamos el lunes en la Cruz Roja de Elche: “La vida después de un infarto”. Repasa este médico – no se lo pierdan mis coetáneos en situación de riesgo solo por la edad- sus avisos sobre la homocisteina – algo sobre lo que yo no había oído hablar en mi vida-; sobre el colesterol – que hace falta para funcionar aunque yo hasta ahora lo consideraba malo de solemnidad-; sobre el gluten – tan nombrado en los panes de todo tipo-; sobre la microbiota - ni puta idea hasta ahora tampoco- y sobre la vitamina D. Cojan el libro de este cardiólogo, aprendan y relájense porque el país ya lo ven como está. De traca.