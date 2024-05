La estrella internacional Jason Derulo se suma al cartel de Brilla Torrevieja 2

El artista estadounidense celebrará un concierto muy especial el viernes 2 de agosto para presentar “Nu King”, su último álbum

Convertido en uno de los emplazamientos predilectos de grandes artistas de renombre nacional e internacional, Brilla Torrevieja celebrará este verano una nueva y sorprendente edición. Del 27 de julio al 11 de agosto, ofrecerá diversión para todos los públicos con una emocionante propuesta musical, gastronómica y de ocio.

El festival cierra el cartel de su cuarta edición con la gran confirmación musical de Jason Derulo, el viernes 2 de agosto.

El cantante ofrecerá un concierto muy especial repleto de sus grandes éxitos, en el que también presentará su último trabajo “Nu King”. Es el quinto álbum de estudio del cantante, que se estrenó el pasado mes de febrero. En total, este disco cuenta con 27 canciones, de las cuales, hasta 12, son en colaboración con otros artistas de reconocido impacto. La mayoría ya son temas conocidos como “Swalla”, su hit con Nicki Minaj y Ty Dolla Sign; “Lifesyle”, con Adam Levine; o “Tip Toe”, con French Montana. Entradas disponibles en www.brillatorrevieja.com JASON DERULO, VIERNES 2 DE AGOSTO

La estrella norteamericana comenzó escribiendo canciones para otros artistas, hasta que un sello discográfico le dio la oportunidad de vivir de su propia música, la que nace de inspiración y escribe con su puño y letra. Así, en 2009, lanzó su primer sencillo, al que llamó “Whatcha Say”. Este tema tuvo un gran éxito, que se tradujo en un importante número de descargas digitales, más de 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos, y en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100 y otros países.

Desde entonces, el estadounidense se ha hecho un hueco en las listas de las canciones más reproducidas y descargadas, gracias a sencillos que han cautivado al público, como “Whatcha Say”, “In My Head”, “Mamacita”, “Want To Want Me” o “Talk Dirty”. Hoy, Jason Derulo recorre el mundo entero con sus temas, colgando el cartel de “Sold out” en todos sus conciertos.

GRANDES ESTRELLAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Entre los destacados artistas nacionales e internacionales que pisarán el escenario de Brilla Torrevieja este verano se encuentran nombres tan queridos como Hombres G (27 de julio), el gran fenómeno español de los 80, con canciones tan sonadas como “Devuélveme a mi chica”. También está confirmada la actuación de Camela (28 de julio), que hará un repaso por grandes temas como “Cuando zarpa el amor” o “No puedo estar sin él”; Ana Mena (10 de agosto), la joven malagueña considerada la nueva diva del pop del país dentro del arte urbano; y El Barrio (11 de agosto), uno de los artistas nacionales que más veces ha colgado el Sold Out.

En Brilla Torrevieja también habrá lugar para el humor, con los monólogos de Martita de Graná (30 de julio), quien presentará su espectáculo ¡Martita sea!, y Comandante Lara (6 de agosto). Los más pequeños podrán disfrutar de dos grandes actuaciones: Cantajuego (1 de agosto), el grupo juvenil más visto en vivo en toda la historia de España; y Luli Pampín (8 de agosto), la creativa y súper heroína favorita de los más pequeños.

EXPERIENCIA BRILLA TORREVIEJA 2024

Brilla Torrevieja 2024 recibirá a miles de personas este verano. Cada edición, el festival sorprende con una variada propuesta musical, cultural, y de ocio, con estilos y géneros para todos los públicos. Un año más Brilla Torrevieja será el festival más deslumbrante de la temporada estival.

Además, Grupo Starlite, en su apuesta por diferentes proyectos culturales y experienciales, entra a formar parte del accionariado de Brilla Torrevieja de la mano de “La Música Mola”. Una nueva apuesta de Starlite como uno de los principales grupos dinamizadores de turismo y entretenimiento a través de la música y las experiencias. La participación del grupo en esta primera fase tiene el objetivo de aportar crecimiento a un festival ya establecido en la ciudad de Torrevieja.