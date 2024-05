Ana Sala: "La política es algo muy serio y una alcaldesa no puede ser insultada"

La alcaldesa del municipio alicantino de Calpe, del partido Somos Calpe, responde a cuestiones como el estado del IES Ifach, el homenaje de la Casa de Cultura o sus logros en el cargo

Ana Sala, alcaldesa del Ayuntamiento de Calpe, ha accedido a comparecer en una entrevista con ESdiarioCV para valorar su actuación al frente del municipio en su segunda legislatura.

P: El PP de Calpe denunciaba que usted censuraba una propuesta suya y también le acusaba de abuso de poder. Usted ha llegado a mantener que se sentía acosada por el PP… ¿Cuál es su posición al respecto?

R: La política es algo muy serio, y en el pleno pasado, el portavoz del Partido Popular y diputado Sánchez estuvo presente. (...) Lo que no puede ser es que esta sea la tercera vez que se presenta esta moción en el Pleno. Primero se debatió y se decidió que no se cambiaba el día. La segunda vez, el propio Partido Popular retiró la moción y no llegó a ir al Pleno. En esta tercera ocasión, yo, dentro de mi potestad y de la absoluta legalidad, he decidido que no formara parte del orden del día porque es un tema que ya se había debatido.

Como representantes, nuestra responsabilidad es clara, al igual que en el Congreso. Por lo tanto, no entiendo esa necesidad de insistir. Ya quedó demostrado en el pleno anterior cuando se intentó desprestigiarme diciendo que no estoy capacitada para ser alcaldesa y que soy autoritaria. Esto se repitió tres veces y no puedo consentirlo, porque es un insulto. Yo creo que una alcaldesa no debe ser insultada; es la alcaldesa de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos que critican.

Hablemos del IES Ifach, y de su sobrecarga de alumnos, ¿cómo está el futuro de Calpe en este sentido?

La situación educativa en nuestro pueblo es insostenible. Estamos en una situación de emergencia educativa. La necesidad de un segundo instituto es real y actual, pero esta necesidad existe desde hace 20 años. El instituto actual se inauguró cuando el pueblo era mucho más pequeño, pero ha crecido constantemente. Cada día hay nuevas matrículas por diversos motivos, incluyendo el incremento de alumnos con la llegada de familias ucranianas. Estas familias se han establecido en Calpe, encuentran trabajo y ya no se marchan, lo que demuestra que nuestra economía funciona bien.

Somos el único pueblo de la comarca con esta situación y solo contamos con un instituto, el IES Ifach, que cumple 25 años el próximo año. Se inauguró en el año 2000 para 500 alumnos, pero actualmente hay 1,200 estudiantes y no tenemos espacio para albergar a los nuevos.

¿Cuáles considera que han sido sus principales logros desde que asumió el cargo?

Uno de los proyectos más destacados es el del paseo marítimo de La Fosa, que ya está prácticamente terminado. Solo falta una última revisión y, por supuesto, la financiación, que estimamos entre seis y siete millones de euros para una reforma integral. Además, la Plaza Mayor está esperando la implementación de un proyecto ya finalizado, aunque se ha retrasado debido a la crisis energética provocada por la situación en Ucrania.

En términos de gestión interna, siento que hemos logrado una gran tranquilidad y estabilidad en el gobierno. A diferencia de legislaturas anteriores, donde a menudo estábamos en los medios de comunicación por razones negativas, hemos trabajado con serenidad y sin esas notas amargas. Esto ha permitido una gestión más seria y estable, lo cual es crucial para el bienestar del pueblo.

Calpe celebra los 25 años de la Casa de la Cultura… Se avecina una gran celebración, ¿no es así?

Pues bueno, has mencionado que se celebra el 25 aniversario de la Casa de Cultura, pero también celebramos el centenario de la cofradía de pescadores. Estamos inmersos en una serie de celebraciones, también estamos celebrando el 50 aniversario de la banda de música, así que va a ser un año completo.

Centrándome en lo que preguntas, hubo una rueda de prensa donde se presentó el calendario cultural 2024. En este se incluye un homenaje a todas las personas que han hecho posible el funcionamiento de la Casa de Cultura desde su construcción. Esto abarca tanto a los técnicos como a los políticos que, en cada momento, han contribuido para que esta institución tenga una trayectoria cultural tan importante. La programación de este año es inmejorable y promete mucho.

Asistimos al emotivo minuto de silencio por la muerte de Josep Pineda, ¿cómo está tras lo ocurrido?

Quiero compartir que el tiempo que llevo como alcaldesa ha sido especialmente difícil por las situaciones complicadas que hemos enfrentado, aunque no puedo comparar mis experiencias con el dolor y las penas de las familias afectadas. Recientemente, hemos perdido a Josep Pineda, un joven que estaba empezando su vida tanto a nivel familiar como profesional.