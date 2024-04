Los alumnos de la UMH se plantan: No les consultan el cambio de exámenes

El Consejo de Dirección de Estudiantes aprueba la convocatoria del primer paro académico de la universidad, que tendrá lugar el 22 de abril

El Consejo de Dirección de Estudiantes de la UMH aprobó por unanimidad la convocatoria del primer paro académico de la universidad, ya que los alumnos explican que no han contado con ellos para tomar la decisión en el cambio de convocatoria de los exámenes. El paro académico conlleva la no asistencia a clase que no perjudica a ningún estudiante, sean las clases de carácter obligatorio o no, y por otro lado, que no se pueden establecer ejercicios de evaluación en el horario del paro, manteniendo las ya programadas. Tendrá lugar el lunes 22 de abril, en respuesta a la 'ausencia de participación' que tuvieron en el adelanto de la convocatoria extraordinaria de exámenes de septiembre a julio.

Un paro académico con posible prórroga de tres días

La entidad estudiantil explicó en un comunicado que "los planes del cambio de fecha de exámenes no les fueron consultados y esto les provocó un profundo descontento".

Por todo ello, el estudiantado de la UMH convocó un paro académico que se llevará a cabo el lunes 22 de abril, con posible prórroga de tres días.



La Delegación de Estudiantes señaló que con un periodo reducido de apenas 20 días en los exámenes, el alumnado experimenta "una falta significativa de tiempo para prepararse". Además, añadió que la convocatoria de septiembre es 'crucial' para el estudiantado que desea acceder a programas de máster vía matrícula condicionada, "lo cual está respaldado por ley".

"El cambio de la convocatoria interfiere con el periodo estival, requiere la extensión del contrato de alquiler por un mes e impide a los estudiantes trabajar o realizar prácticas en julio", sostuvo, al tiempo que "puso en duda que la UMH pudiera proporcionar un espacio adecuado para situaciones de examen bajo los fenómenos climatológicos extremos de julio".

Decepción de los estudiantes con la manera de proceder de la entidad

Durante los últimos dos meses desde que se obtuvo el primer borrador, la Delegación de Estudiantes de la UMH denunció en varias ocasiones "la falta de comunicación, la acción precipitada, así como las continuas negativas a las propuestas por parte del estudiantado".

Asimismo, consideró que esta forma de organizar la política universitaria "no corresponde con las normas democráticas de la UMH y ahonda la desconfianza del estudiantado en el rector y por ende, en el equipo rectoral".

El paro académico consiste en la ausencia voluntaria y previamente acordada en los órganos competentes de las y los estudiantes de sus obligaciones académicas con el objetivo de defender sus derechos y/o reivindicaciones, sin que ello suponga un prejuicio en su derecho a evaluación.