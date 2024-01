Soler desacredita a Morant como candidata por ser ministra: “Le hurta tiempo"

El secretario provincial carga contra su rival Diana Morant en la presentación su precandidatura a la secretaría general del PSPV: "No son las primarias para las elecciones".

Alejandro Soler ha presentado oficialmente su candidatura a la secretaría general del PSPV en la sede autonómica. Durante su presentación, el secretario provincial de Alicante ha cargado contra su adversaria, la ministra Diana Morant, desacreditándola por su condición al exponer la incompatibilidad de liderar la "renovación orgánica" del partido con sus funciones como alto cargo del Gobierno.

El candidato comienza así su campaña con la que aspira a suceder a Ximo Puig. Ha acudido a presentar la documentación acompañado de alcaldes y concejales socialistas de la provincia de Alicante una hora después que el otro aspirante, Carlos Bielsa. A diferencia de Soler, el candidato valenciano se ha presentado junto a una multitud de militantes anónimos.

🌹 Alejandro Soler presenta en la sede su candidatura a la secretaría general del PSPV acompañado del concejal de Elda, Antonio Amat. pic.twitter.com/irqMnK60IW — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 29, 2024

La carrera hacia el liderazgo de la cual todos desean que sea una "transición tranquila" para no volver a abrir heridas en el PSPV, sin embargo, comienza con una lluvia de cuchillos. Es una "guerra de señoros", en palabras de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Y es que mientras Bielsa ha centrado su presentación en su programa, Soler ha comenzado la campaña tratando de desacreditar a la ministra Diana Morant, cuya puesta en escena será la tarde de este lunes en Gandía, donde fue alcaldesa.

Soler ha confirmado las discrepancias entre los tres candidatos, sobre todo con la ministra. Si bien "todos queremos contactar con la militancia y un proyecto de unidad fortalecido, cada uno tiene sus ideas concretas sobre cómo aterrizar ese proyecto". Los dos presidentes provinciales tienen más "sintonía" porque buscan darle "más peso a las provincias", ha explicado Soler. Sin embargo, esa idea "no la tiene Diana Morant porque no es secretaria provincial", ha criticado. A diferencia de Morant, Soler ha considerado que el líder del PSPV debe ser "coordinador" y cambiar "la dinámica habitual de la organización con las sedes abiertas y un programa de trabajo mas activo cómo la mía de Elche o Alicante con programas de trabajo intenso" que pretende trasladar al seno del PSPV.

Además, Soler ha expuesto la necesidad de que el próximo líder debe ejecutar una "renovación orgánica" del partido que no podría aportar la ministra: "ser ministra te hurta tiempo con responsabilidades en el marco geográfico nacional". Aunque reconoce que "no es imposible" la sitúa más como candidata a unas elecciones para batirse con Mazón que como secretaria general de los socialistas valencianos: "No hablamos de la candidatura a las elecciones", ha distinguido.

Pactos

Alejandro Soler defiende el proceso de primarias del PSPV y su intención de "ganar", pero no descarta negociar otras posibilidades con sus rivales Morant y Bielsa pic.twitter.com/8PPyrhVCQl — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 29, 2024

Este lunes se da el pistoletazo de salida a la campaña de los candidatos, que recorrerán todas las agrupaciones municipales de la Comunidad Valenciana en busca de avales. Y, paralelamente, también hasta la fecha de la votación el 25 de febrero los aspirantes tratarán de negociar un "acuerdo".

Bielsa se ha mostrado firme en su presentación a no renunciar, pues tiene toda la convicción de querer ser el líder del PSPV. Tiende la mano a sus rivales a formar parte de su proyecto, pero él como líder. Menos reticente se ha mostrado el alicantino Alejandro Soler, quien no descarta ninguna posibilidad.

"Nos presentamos para ganar, pero si hay diálogo el acuerdo siempre es posible", ha afirmado. "Siempre vamos a mantener vías de dialogo con el resto de aspirantes para ver si fruto de lo que palpemos de la militancia se producen vías de encuentro", ha apostillado. O en otras palabras, si percibe que no va ganar, podría plantear otras fórmulas para integrarse en un proyecto común. Lo que condiciona para Soler esa unidad, y avanza como requisito, es que el proyecto sea "más dinámico, que tenga más en cuenta la voluntad de cada agrupación, comarca y provincia y que las decisiones sean compartidas con el resto de dirigentes de toda la Comunidad". En definitiva, busca más poder e influencia en el partido como presidente provincial.