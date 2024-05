Finalizan las obras de la escollera de la Cala de Finestrat

La actuación está dirigida a frenar la pérdida de arena de la playa.

Se han culminado las obras en la salida del depósito anti-tormenta de La Cala de Finestrat. La actuación ha consistido en restaurar y acondicionar la escollera con el objetivo principal de frenar la pérdida de arena de la playa. El alcalde, Juanfran Pérez Llorca, estuvo a pie de obra con la 1ª Teniente de Alcalde, Nati Algado y el Ingeniero municipal de Obras, Óscar Llorca.

“Si hace cinco años hicimos una obra pionera en la comarca como fue encauzar el barranco de La Cala ahora estamos haciendo una obra de perfeccionamiento, sobre todo enfocada a no perder arena. Esta actuación nos va a permitir tener la playa perfectamente preparada para la temporada estival. Hemos subido un poco la escollera en la desembocadura, lo que va a permitir que no arrastre tanta arena al mar en temporal. Incluso cuando haya oleaje fuerte, que no arrastre agua del mar al aliviadero del depósito anti-tormenta. La verdad es que se ha realizado con mucha rapidez. Y sin ser una inversión muy elevada, 45.000€ aproximadamente, sí consideramos que nos va a dar un buen resultado porque nos permitirá disponer de más arena en la playa", indicó la primera autoridad local, Juanfran Pérez Llorca.

La actuación abarca unos 300 m2 justo en la salida aliviadera del depósito anti-tormenta, donde vierten las aguas pluviales del barranco de La Cala de Finestrat. En ese punto las máquinas han colocado estas jornadas rocas de 500 a 800 kilogramos para ampliar y restaurar la escollera, devolviéndola a su cota original.

El presupuesto de la obra asciende a 44.000€ y es sufragado al 100% desde el Ayuntamiento de Finestrat.