"¡Miserable!": Campaña de Podemos contra Pablo Motos por el "bollera" de Montero

Héctor Illueca, vicepresidente de la Generalitat y candidato de Unides Podem-Esquerra Unida en las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo, ha cargado duramente contra el presentador valenciano, Pablo Motos, después de que él y el humorista, Miguel Lago, hicieran burla de las palabras de Irene Montero en el inicio de campaña donde resaltaba que valencia merecía una alcaldesa "sorda y bollera" como cualidades de la candidata a la alcaldía de la formación morada, Pilar Lima.



El vicepresidente de la Generalitat ha querido empezar su intervención, en un acto de Unides Podem celebrado esta tarde en Alicante con la presencia de la diputada nacional Ione Belarra, mostrando su solidaridad con Pilar Lima quien, a su juicio, recibió unas "burlas absolutamente intolerables" a manos de Pablo Motos por su condición de "persona sorda y bollera".



Las declaraciones de Motos se producen en un espacio en el que se encuentra junto al humorista Miguel Lago quien el otro día, en mitad de un monólogo, reproducía las palabras de Montero sobre Lima para criticar que se tengan que destacar ese tipo de cualidades, que poco o nada influyen en aspectos de política y gestión, de una persona que se presenta a las elecciones. “¿Qué requisito tiene que tener un candidato?", preguntaba Pablo Moto en un fragmento de El Hormiguero. “Sorda”, responde Lago entre risas, a lo que añade: “Es que la de Valencia, dice Irene Montero, la mejor candidata, sorda, bollera... Como ya vale todo, empezar a faltar: aquí este cojo...”.

Tras esto, la propia Lima ha indicado que empezará a estudiar las acciones legales que correspondan contra El Hormiguero contra el programa, además de medidas a través de los entes fiscalizadores de los medios de comunicación.



“Los comentarios homófobos y vejatorios vertidos durante la emisión del programa ‘El Hormiguero’ de la cadena Antena 3, por el presentador, Pablo Motos y su colaborador, Miguel Lago, atentan contra el TÍTULO I Artículo 4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, en el que se indica que”la comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales“ y ”no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, color, origen étnico o social, características sexuales o genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacionalidad, patrimonio o nacimiento", citaba la alcaldable de Unides Podem en un comunicado emitido durante el día de hoy.

Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos.

