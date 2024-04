Detenido un hombre por pegar una paliza a su pareja

El agresor había estado en prisión hasta el pasado mes de diciembre por provocar un incendio en el edificio donde vivía su exmujer junto a sus tres hijos que acabó con siete personas heridas

Detenido un hombre de 41 años por, presuntamente, pegarle a una paliza a su pareja en un hotel de la localidad alicantina de Pedreguer. El agresor, según informa Levante EMV, estaba en prisión —hasta diciembre— por presuntamente colarse en el garaje comunitario del domicilio de su exmujer y madre de sus tres hijos y provocar un incendio que se saldó con siete personas heridas y calcinó una veintena de vehículos.

El varón fue arrestado el lunes a mediodía en su domicilio por un delito de violencia de género y otro de lesiones, este último por agredir a uno de los agentes en el momento de la detención, tras un dispositivo policial en el que se solicitó mandamiento de entrada y registro en la vivienda para detenerlo.

La detención se produjo un día después de que el hombre agrediera presuntamente a su pareja en el interior de la habitación de un hotel de Pedreguer. Tras ello, fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Valencia y se ordenó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, en el marco de una causa abierta por un delito de homicidio en grado de tentativa con agravantes de género y de parentesco, un delito de malos tratos del artículo 153 del Código Penal y un delito contra la integridad moral, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El 20 de diciembre, el autor de la agresión quedó en libertad por un auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, órgano que un mes antes sí rechazó la libertad por apreciar extremo riesgo para la vida e integridad personal de su víctima, su expareja.

Al respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha manifestado en declaraciones a los periodistas, tras ser preguntada por este asunto, que la investigación sobre el hecho en concreto "está en su curso": "Está en prisión pero no puedo explicar cuáles fueron las decisiones que tuvo el juzgado —para dejarle en libertad en diciembre— porque eso es una cuestión que a mí no me compete".