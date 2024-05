Zapatero deja 'sin eurodiputado' a los socialistas de Alicante

Profundo malestar entre la militancia que interpreta que el ex presidente ha "enchufado" a su ex ministra en detrimento del actual eurodiputado de Alicante respaldado por las bases.

Sorpresa. La militancia del PSOE de Alicante no entiende el porqué Pedro Sánchez ha quitado de la lista al Parlamento Europeo al actual eurodiputado alicantino, Domènec Ruiz Devesa, una de las pocas figuras en la que había cierto consenso entre los diferentes sectores que componen la agrupación que dirige Miguel Millana. La decisión de no incluir a Devesa hay que relacionarla, al menos para los afiliados, con la incorporación de Leire Pajín (en el número ocho), ministra de Sanidad e Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno ha sido su gran valedor para la recuperación de Pajín que en su día militó en Benidorm, pero no ha mantenido relación con el PSPV desde que dejara la escena política.

Los socialistas alicantinos se sienten "maltratados". La exvicealcaldesa y actual concejal de Valencia, Sandra Gómez, se sitúa en el puesto catorce, es decir, en posición de salida. "Otra vez el PSPV sacrifica a Alicante, por una sola razón, no quieren ni ver en pintura al exsenador Ángel Franco". Esta reflexión se pudo escuchar durante la ejecutiva celebrada el martes.

Domènec Ruiz Devesa era el candidato elegido por las principales facciones del PSOE de Alicante como se demostró en la asamblea de listas de candidatos para las europeas celebrada el 19 de abril.

"Parece que ni la secretaria general del PSPV-PSOE (Diana Morant) ni el secretario general de la provincia de Alicante (Alejadro Soler) tienen gran influencia con Pedro Sánchez", apunta un destacado cargo de la ejecutiva de Alciante que exigió el anonimato. "Nada que ver con la 'fuerza' de un Zapatero que tanto gusta al presidente del Gobierno", concluye.