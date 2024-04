El PP de Alicante da un golpe de realidad a la delegada del Gobierno

Toni Pérez "sorprendido" porque Pilar Bernabé niegue el déficit hídrico y vender que en Alicante "todo va bien": "Sufre indigestión del Gobierno".

El presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha acusado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de sufrir "una indigestión de sanchismo" y ha tachado sus declaraciones de "muy desafortunadas". Al mismo tiempo, ha afirmado que "decir que en Alicante todo va bien es realmente sorprendente".

Así se ha expresado este jueves Pérez después de que el miércoles Bernabé afirmara que el Consell de Carlos Mazón se comportaba "como un niño mal criado" por reivindicar el aeropuerto de Alicante. Unas palabras que el presidente de la Generalitat le ha reprochado pidiéndole que "eleve e nivel" de su "manual de política mala". Al respecto, Pérez ha sostenido que "es una comparativa muy desafortunada", por lo que ha pedido "respeto, que no se insulte y menos ruido", según ha indicado el PP en un comunicado.

Asimismo, ha añadido que dichas declaraciones ocurren "cuando hay una indigestión de sanchismo". "Se transforma la realidad y lo que todo el mundo ve, no es visto por aquellos que tienen la responsabilidad con nuestra tierra", ha apuntado.

"Decir que la variante de Torrellano está finalizada, decir que no tenemos ninguna dificultad hídrica y decir que todo va fenomenal porque lo diga Pilar Bernabé no deja de ser sorprendente. La sociedad necesita de muchos atributos y valores, pero también es importante la inversión y esta tiene que venir de las administraciones. Así que mucho empuje empresarial y mucho talento, porque si hay ovaciones pero no estamos a la altura de lo que necesitamos difícilmente podremos poner todo aquello que estamos dispuesto a poner", ha expresado.

Asimismo, ha censurado que la Comunitat Valenciana y "especialmente "la provincia de Alicante está infrafinanciada y ha insistido en que hay unos presupuestos generales prorrogados con los que Alicante va a "volver a ser la provincia 52 de 52 en inversión per cápita". "Por tanto vamos a seguir manteniendo la brecha en las que nos pone el Estado de casi 200 euros por debajo de la media", ha criticado.