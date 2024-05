Se disparan los rescates a senderistas: ¿Quién paga el rescate en helicóptero?

El helicóptero del Consorcio de Bomberos cuesta 236,50€ por 30 minutos y una embarcación de rescate 300,00€ por media hora.

La temporada de senderismo y escalada propiciada por el buen tiempo deja ya cuatro rescates en cuestión de solo cuatro días en la Costa Blanca de Alicante. Hace un par de domingos, el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha socorrido a un varón que se había torcido el pie en la Cresta de Benicadell de Denia. No habían acabado el servicio de rescate cuando recibieron otra llamada, la de un hombre que practicaba escalada en el Peñón Ifach de Calpe. A estos se suman dos rescates más en la misma semana. Muchas personas acceden a zonas de montaña o acantilados en el mar que son peligrosas y, por imprudencia o accidente, acaban quedando atrapados sin haber valorado previamente quién hace frente al elevado coste del servicio de rescate en helicóptero, el cual debe determinarse en función de cada caso y puede recaer sobre la víctima si se prueba una negligencia.

Este mismo mes se viralizaron las imágenes del rescate a una pareja en Morro de Toix, Calpe. La grabación del Consorcio de Bomberos mostraban a una pareja atrapada en un acantilado. Avanzaron hasta el límite en el que la escaladora no podía continuar la ruta por la extrema dificultad. No se produjo por ningún accidente ni lesión. Y esta no ha sido la única imprudencia.

Al día siguiente, a última hora de la tarde, un turista se enriscó por encima de la parte alta del camí de la colonia en el Montgó de Denia. Se trata de una zona que los bomberos catalogan como muy peligrosa, escarpada y casi vertical, ubicada en la cara norte. El varón no llevaba teléfono por lo que comenzó a pedir ayuda en inglés. Otros senderistas que se encontraban próximos escucharon su llamada de auxilió y dieron el aviso al teléfono 112. Emergencias derivó el rescate a los Bomberos de la Diputación de Alicante que activaron el grupo de rescate GER desplazándose hasta el lugar en el helicóptero.

Y el viernes a las 12:17 horas volvió a despegar el helicóptero Alfa 1 en dirección a la senda del Puerto de Jávea a faro de Cap de Sant Antoni. Un hombre de 50 años perdió el conocimiento y fue rescatado en grúa. El helicóptero accedió a la zona de montaña y desde él descendió el especialista del GER y fue extraído con la grúa y el arnés.

El domingo se dieron dos rescates más y de forma simultánea, los citados en Denia y Calpe. En ambos casos se dio la circunstancia de que sufrieron un desafortunado accidente en zonas de difícil acceso sin posibilidad de continuar su marcha y obligando al Alfa 1 a alzar el vuelo.

¿Cuánto cuesta el rescate y quién lo paga?

El coste de un rescate del servicio de auxilio se calcula en función del número, categoría o clase de las personas, vehículos o materiales que hubiesen de intervenir y se tiene en cuenta también el tiempo o duración del rescate, "contado el mismo a partir de la llegada al lugar del siniestro en el caso de que la localización del mismo corresponda a un municipio consorciado, siniestro en el caso de que la localización del mismo corresponda a un municipio consorciado". En el caso de que la intervención deba realizarse en un municipio no consorciado, el tiempo se computará desde la salida de Personal y Material de Parque hasta su regreso al mismo.

Concretamente, la implicación de un técnico superior en el rescate cuesta 29,35€ cada 30 minutos y la de un bombero 16,21€. Un vehículo de rescate tiene un coste de 177,31€ por servicio. El helicóptero del Consorcio de Bomberos 236,50€ por 30 minutos y una embarcación de rescate 300,00€ por media hora, según la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio y mantenimiento del Consorcio Provincial de Alicante consultado por ESdiario.

Por ejemplo, el rescate al turista inglés el pasado lunes en la Cresta de Benicadell tuvo una duración de una hora, de 12:09 a 13:10. Por lo tanto, en caso de probarse la negligencia, se le impondría el pago de una tasa de solo el helicóptero 473 euros a lo que debe sumarse la implicación de cuatro efectivos cuyo coste depende de su rango y podría oscilar entre 129'84 euros la hora hasta los 234'8€.

Por lo general, los accidentes están exentos del pago de las tasas públicas, dado que son circunstancias eventuales no voluntarias y que no dependen de la circunstancia de la persona. El Consorcio es la autoridad competente para determinar si se trata de un accidente o de una negligencia. Fuentes del Consorcio explican en declaraciones a ESdiario varios supuestos de accidente como, por ejemplo, la rotura de una cuerda durante la escalada si el material se encontraba en buen estado o si la persona rescatada alega alguna circunstancia sobrevenida más allá de las dolencias físicas como ansiedad repentina o miedo insuperable que impide continuar la trayectoria de la ruta. En cambio, tener un accidente bajo los efectos del alcohol o las drogas supondría una negligencia, así como desoír las indicaciones y prohibiciones.

Si son varias las personas rescatadas en un mismo servicio el reglamento estipula que la imputación de la tasa se efectuará "proporcionalmente a los efectivos utilizados en las tareas en beneficio de

cada uno de ellos. Si no fuera posible su individualización la tasa se imputará a partes iguales".