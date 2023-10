El Polígono Sur divide el pacto de gobierno de Alcoy: Compromís contra Francés

Tras la visita de Mazón y el compromiso con el alcalde para el desarrollo de Alcoy Sur, los socios del PSOE ponen palos en las ruedas y señalan que “nunca han estado a favor”

Mal comienza el pacto de gobierno de Alcoy, el llamado pacto del Parterre, entre PSOE y Compromís, con discrepancias en un asunto tan importante como el Polígono Sur. Tras la visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su compromiso con el alcalde, el socialista Toni Francés, de desarrollar esta zona, desde Compromís sin embargo se oponen al proyecto.

El Ayuntamiento y la Generalitat se comprometieron conjuntamente a trabajar para el desarrollo de Alcoy Sur. Sin embargo, la concejala, Kuki Guillem, de Compromís, se descolgaba con declaraciones en contra de este proyecto: “desde Compromís nuestra idea no ha sido nunca estar a favor del polígono de la Canal. Estamos más a favor de mancomunar el suelo posible”.

Asimismo, Compromís lanzaba más dardos a Toni Francés y Kuki Guillem indicaba que faltan también informes que acrediten si se puede o no crear un polígono en la zona sur. La concejala socia del PSOE señalaba que “a mí personalmente no me ha llegado ningún estudio ambiental que diga que ahí se pueda hacerse suelo industrial”.