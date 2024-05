La XVII gala de los Premios Empresariales REM galardonan a grandes empresas

L’Auditori de La Nucía acogió ayer la entrega de los XVII Premios Relaciones Empresariales del Mediterráneo (REM)

250 empresarios de la provincia de Alicante, otros puntos de España e incluso de países como Italia, Ucrania o Argelia asistieron a esta XVII Gala de los Premios REM en l’Auditori de La Nucía. El acto ha contado con la presencia Sandra Torrighelli y Francisco Chico CEOS de REM y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También acudieron a la Gala Inmaculada de Benito, directora general de Turismo, Cultura y Deporte CEOE, Federico Fuster, presidente de HOSBEC, Eduardo Abadía, director ejecutivo de la Asociación de Franquicias de España y Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana.

Esta entrega de los premios Relaciones Empresariales del Mediterráneo ha sido organizada por la Plataforma Empresarial REM (Relaciones Empresariales del Mediterráneo) con la colaboración del Ayuntamiento de La Nucía, Ibercaja, Devesa Abogados, Ibercaja, Cope, Costa Weflen Group, By.Open, All In Biking, Alfonso&Christian Sales Academy and Consulting, Pideloto, Awergy y Tressis..

8 Premiados

En esta XVII Gala la plataforma empresarial REM se galardonó a ocho empresas: Wonders, Mondraker, J’hayber, Panter, René Quinton, Greene Enterprise, Dual Link, Match Biosistems. Además, se realizaron entregas de menciones especiales para: menciones especiales a: Inmaculada Benito, directora departamento Turismo, Cultura y Deporte CEOE, Rosario Casero, directora general de negocios ICO, Manuel Vegas, presidente Asociación de Directores de Hotel de España y el Ayuntamiento de Cheste, Anna Shkalenko, presidenta de la Asociación Nacional Amigos de Ucrania y a la empresa internacional de tratamientos de recuperación deportivos y afincada en La Nucía, CTN.FI, cuyo galardón recogió Roberto Rocha, director de ventas en España.

“Grandes empresas galardonadas”

"Queremos agradecer a REM que hayan elegido La Nucía para celebrar esta gala que ya cumple 17 ediciones. Y es gratificante poder ver como todo el tejido empresarial español goza de buena salud, con empresas innovadoras, proyectos que han nacido de la nada y que se han convertido en grandes empresas. Quiero dar la enhorabuena a todos los proyectos premiados, y por supuesto a los 250 empresarios que se han reunido hoy aquí y han establecido contactos y sinergias que al final es también el objetivo de estas iniciativas. Las instituciones deben apoyar al tejido empresarial y el Ayuntamiento de La Nucía aporta su granito de arena para que esto sea posible. Nuestro municipio tiene un importante proyecto deportivo y para nosotros es muy bueno que todas las empresas que han venido hoy, hayan podido conocerlo de primera mano” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

250 empresarios presentes

Los Premios REM son un referente en las Relaciones Empresariales y una magnífica oportunidad para el encuentro entre directivos de las principales empresas de la provincia de Alicante y alrededores. El evento tuvo lugar en l’Auditori de La Nucía, y posteriormente en el pabellón Muixara se celebró un coctel. 250 empresarios de la provincia, otros puntos de España e incluso de países como Italia, Ucrania o Argelia asistieron a esta Gala de entrega de los XVII Premios Relaciones Empresariales del Mediterráneo (REM) en La Nucía.

En esta décimo séptima gala estuvieron representadas diferentes entidades de todo el territorio nacional, entre otras: Asociación Empresa Familiar Alicante, CEV Alicante, Asociación Valenciana de Calzado (AVECAL), revista Emprendedores, Asociación de Empresarias Profesionales y Directivas de Alicante, Asociación de Franquiciadores y Franquiciados España, Madrid Foro Empresarial, COPE, Asociación Empresarial Hotelera de la Comunidad Valenciana (HOSBEC) e Instituto de Crédito Oficial (ICO).