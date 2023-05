Así fue la cuestionada 'conversación' de Ribera con Feijóo sobre Doñana

La realidad es muy distinta dependiendo de quien la mire, para la ministra un cruce de palabras en dos segundos en un pasillo recibe el valor de una conversación sobre un problema.

La polémica 'conversación' entre la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el Parque Nacional de Doñana sigue enfrentando a sus protagonistas, que ofrecen dos visiones muy distintas de una misma realidad.

Todo nace a raiz de la entrevista que la ministra concedió a El Periodico de España en la que aseguraba: "Hablé con Feijóo para pedirle que ayudara con Doñana y me dijo que él no quería saber nada" y le remitió a que hablara con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. En sus declaraciones insiste en que ha "tenido ocasión de tener una conversación informal en un pasillo" para tratar el asunto, mientras que Feijóo negaba que un cruce de palabras durante dos segundos no se puede considerar como que se ha mantenido una conversación para abordar un problema.

Feijóo 'ridiculiza' a Ribera por su falta de seriedad

El líder del PP se ha cansado de los reproches de Ribera y este martes la ha acusado de "frivolizar" sobre Doñana y la situación de la sequía en España y le ha aconsejado hablar con la Junta de Andalucía como, según ha dicho, le trasladó a la salida de un acto durante un intercambio de palabras que duró "dos segundos" y que, a su juicio, no puede considerarse una "conversación".

"La vicepresidenta simplemente me ha dicho que había que arreglar lo de Doñana y yo le contesté que por supuesto y le pedí por favor que hablase con la Junta de Andalucía. Eso es todo", ha declarado Feijóo, para afirmar rotundo que "eso no es una conversación".

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha explicado que una conversación "es conversar y es poner en común propuestas". "De pie, en una salida de un acto, si considera la vicepresidenta que eso es una conversación, allá ella", ha manifestado, para añadir que "hay que ser un poco más sensato y un poco más serio, sobre todo cuando eres ministro de un Gobierno".

Tampoco habló con Moreno

Tras asegurar que el parque de Doñaña y la situación de la sequía en España "no es para frivolizar", ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer "hablar con la Junta de Andalucía" y dedicarse a "insultar" al Ejecutivo regional de Juanma Moreno que, según ha dicho, "lleva meses intentando hablar con el Gobierno de España". "También ha dicho la vicepresidenta que ha hablado con el presidente de la Junta de Andalucía y también es falso", ha declarado.

Dicho esto, Feijóo ha asegurado que si el Gobierno tiene "algún interés" en este asunto, que "hable con la Junta de Andalucía y que haga las obras comprometidas desde el año 2018 en Doñana, que no ha hecho", de forma que "no juegue con mil familias que se dedican a la agricultura en Doñana" ni "manipule" para establecer una "mala imagen de España en la Unión Europea".