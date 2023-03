El padre de Marta del Castillo se desespera ante la Policía: "Que no me mientan"

Antonio del Castillo pide que se inicien los trabajos para hallar el cuerpo de su hija en un pozo situado en La Rinconada, para "no perder más tiempo", después de 14 años de búsqueda.

El giro en el caso de Marta del Castillo, tras señalar la familia de la joven asesinada un punto concreto para reanudar la búsqueda de cadáver, devuelve la esperanza de encontrarla, pero también vuelve a sumir a sus padres en la desesperación.

Un pozo situado en una finca agrícola del municipio sevillano de La Rinconada sería el lugar donde el asesino confeso, Miguel Carcaño, podría haber ocultado el cuerpo según los familiares, que reclaman la colaboración policial y judicial para llevar a cabo la búsqueda.

Sin embargo, este martes, el padre de Marta, Antonio del Castillo, ha hecho unas declaraciones sobre el caso y ha señalado que la Policía Nacional "me está dando pares y nones" en relación a la nueva búsqueda de la desaparecida desde hace ya 14 años, en una zanja y un pozo de una finca agrícola en la Majaloba.

Para Antonio del Castillo esta ubicación cumple con "todas las indicaciones" que da Carcaño, en prisión por autoinculparse del crimen de Marta, sobre el lugar en el que se deshizo del cuerpo.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el padre de Marta del Castillo ha pedido a la Policía Nacional que "me diga claramente" si va a investigar en esta zona o no. "Que no me mientan. Estamos perdiendo el tiempo. Que digan claramente que no lo van a hacer y ya lo hago yo con discreción". La Jefatura Superior de la Policía Nacional ha especificado, por su parte, que este lugar "se encuentra situado en una propiedad privada y se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación".

La tensa espera a la decisiones de la Policía y la Justicia

Según la Policía Nacional, los agentes esperan poder entrar en la finca al "obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad" de que las labores de rastreo arrojen un resultado "positivo". "En cuanto se concreten estas gestiones, se procederá a dar cuenta a la Autoridad Judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda", ha señalado la Policía.

Una tensa espera para Antonio del Castillo, que ha lamentado que los agentes "no han podido demostrar casi nada" de lo ocurrido el 24 de enero de hace 14 años y por lo que Carcaño fue condenado en 2009 a 21 años de cárcel. "No son capaces de hacer decir la verdad ni a Miguel Carcaño y a los otros", en alusión al resto de investigados en este caso. "Mientras no se les haga hablar, Miguel Carcaño es lo único que tenemos", ha enfatizado el padre de Marta, que ha recordado que en la última versión dada por Carcaño se recogía la existencia de una zanja "hecha" y "con una construcción circular". "Todas las indicaciones que da Miguel Carcaño se dan en este lugar", ha subrayado Del Castillo.