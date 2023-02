Los atracadores más famosos de Netflix están de rodaje en el Cabo de Gata

Las playas del parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería, vuelven a ser la localización elegida por la productora de 'La Casa de Papel' y las diferentes extensiones que está dando de sí la famosísima serie de la plataforma Netflix. Los atracadores más populares de la televisión vuelven a las andadas y el público espera con ganas a ver el nuevo reparto, con ctores como Pedro Alonso, Michelle Jenner o Tristán Ulloa, entre otros.

Esta semana, un equipo de 70 profesionales de la productora Vancouver Media está grabando varias escenas por distintos puntos de la provincia de la serie 'Berlín' , el 'spin off' de la Casa de Papel, cuyo estreno está previsto en el mes de diciembre.

Un nuevo atraco en la ciudad del amor. Del universo de La Casa de Papel, BERLÍN llega a Netflix este diciembre. #BERLINnetflix



A new heist in the city of love. From the world of Money Heist, BERLIN comes to Netflix this December. #BERLINnetflix pic.twitter.com/t8VEY2dfLw