María Tormo: "Almassora necesita una regeneración urgente y ser más reconocida"

La nueva alcaldesa del municipio castellonense muestra cuáles van ser sus principales líneas de Gobierno durante esta legislatura para que Almassora vuelva a tener la importancia que merece.

- ¿Cuáles cree qué han sido las claves para que los vecinos de Almassora hayan depositado su confianza en usted?

Las claves han sido la cercanía, la proximidad, el estar al lado de cada vecino y hacer sus problemas míos y del equipo de gobierno que iba a gobernar Almassora con ilusión, esfuerzo, dedicación y entrega.

- ¿Por qué se metió en política?

En 2007, el alcalde Vicente Casanova vino a buscarme para que formara parte de su equipo de gobierno y a un alcalde nunca se le puede decir que no, especialmente, a un alcalde con ideas claras que tenía una hoja de ruta para cambiar Almassora. Ahí empezó mi andadura política, cuando solo tenía 24 años. Él confió en la juventud y la ilusión de una almassorina que se iniciaba en política.

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre para desconectar?

Me gusta leer, estar con mi hija, pasear, ir a nuestra playa de Almassora, disfrutar de nuestro entorno natural de Santa Quitèria y compartir tiempo con mi familia y mis amigos para reír y desconectar.

- ¿Qué significa para usted ser alcaldesa de Almassora?

Es todo un honor y una responsabilidad porque es representar a los más de 28.000 almassorins para poder ofrecerles oportunidades de futuro, la mejor calidad de vida y los mejores servicios.

- ¿Cómo han sido estos 4 años en la oposición?

Han sido años constructivos en los que nos hemos podido acercar día a día a cada uno de nuestros vecinos, a cada una de nuestras asociaciones y clubes para conocer de primera mano sus necesidades y que es lo que proponían para construir entre todos una Almassora en gran.

- ¿Qué se siente después de haber pasado por la oposición y ahora estar al otro lado?

Un enorme agradecimiento a los almassorins que depositaron su confianza en este equipo de gobierno y ahora debemos devolver la confianza dada. Vamos a trabajar para todos y cada uno de los vecinos de Almassora.

- ¿En algún momento se planteó dejar la política?

En ocasiones la vida nos hace pasar por momentos complicados, pero la pasión por Almassora, las ganas de trabajar por mi municipio y el valor por el servicio público fueron cruciales para seguir al frente con más fuerza y entrega y, así, poder llegar a ser la alcaldesa de Almassora.

- ¿Cuál va a ser su modelo de ciudad?

Un modelo de ciudad abierta, participativa, una Almassora llena de oportunidades que esté a la vanguardia y que haga partícipes a cada uno de los vecinos para construir una Almassora en gran.

- ¿Cree que Almassora, siendo un municipio costero, tiene la importancia que debería de tener dentro de la provincia?

Nuestra playa merece una mayor atención, mejores servicios y conexiones. Necesitamos una regeneración urgente y, sobre todo, para que sea más reconocida resulta fundamental disponer de un plan de turismo para potenciar nuestro atractivo y poner de manifiesto que nuestra playa es un lugar único, mágico y de desconexión. Por eso, trabajaremos para poner en valor el encanto turístico de nuestro municipio.

- En su discurso de investidura menciono algunas problemáticas a abordar estos cuatro años como la limpieza, la sanidad, seguridad o la regeneración de las playas… sé que lleva poco tiempo, pero ¿cómo ha empezado a hacer frente a estos objetivos?

En cuanto a la limpieza, hemos comenzado a reunirnos con las empresas adjudicatarias para cambiar y mejorar el plan de limpieza actual. Al mismo tiempo, Almassora no tiene contrato de limpieza y estamos trabajando para sacar a licitación uno nuevo para que Almassora tenga los mejores servicios, como prometí durante la campaña electoral.

En sanidad, ya nos hemos reunido con el departamento de salud de Castellón para solicitar un médico para el consultorio de la playa de Almassora. Además, estamos a la espera de que se conformen las consellerias del nuevo gobierno presidido por el Molt Honorable President Carlos Mazón y cuando esté la Conselleria de Sanitat solicitaremos que vuelvan las especialidades a Almassora, una reforma integral del centro de salud de Sant Pere y el servicio de médico y enfermería en nuestra playa los 365 días del año.

En el terreno de seguridad, ya hemos mantenido encuentros con la junta de mandos de la Policía Local y la Guardia Civil para abordar temas tan importantes para Almassora como la seguridad ciudada y la ocupación ilegal. Ahora se están realizando las pruebas de oposoción para la incorporación de 12 agentes a la Policía Local y, si todo va según lo previsto, se incorporarán a la plantilla a partir del 1 de agosto.

En cuanto a la regeneración de la playa, estamos a puertas de una elecciones nacionales el 23 de julio y estoy a la espera de que el próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, nombre a los nuevos responsables de la Dirección General de Costas para ir a solicitar la regeneración urgente que Almassora necesita.

- ¿Se plantea dar el salto a cotas más altas en política o su único objetivo es, y ha sido, ser alcaldesa?

Mi objetivo es Almassora, no me planteo ahora nada más. Ahora me preocupa y ocupa Almassora y, además, tengo el honor de que nuestra presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, haya contado conmigo para ser diputada provincial con el objetivo de que la Diputación sea una institución aliada del Ayuntamiento de Almassora cara a crear sinergias y llevar a cabo los proyectos que nuestro municipio necesita.